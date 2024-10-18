Λογαριασμός
ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά 8% τον Σεπτέμβριο

Η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων - Σε 776.326 άτομα ανήλθε το σύνολο 

Σε 776.326 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Σεπτέμβριο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 60.387 άτομα (-7,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Σεπτέμβριο του 2023 και μείωση κατά 67.216 άτομα (-8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 776.326 ατόμων, 447.877 άτομα (ποσοστό 57,7%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 328.449 (ποσοστό 42,3%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 254.658 άτομα (ποσοστό 32,8%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 521.668 άτομα (ποσοστό 67,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 245.063 άτομα (ποσοστό 31,6%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 361.207 άτομα (ποσοστό 46,5%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 274.759 άτομα (ποσοστό 35,4%) και 157.879 άτομα (ποσοστό 20,3%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Σεπτέμβριο του 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 173.940 άτομα, από τα οποία οι 168.102 (ποσοστό 96,6%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 5.838 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Σεπτέμβριο του 2024, ανήλθε σε 173.940 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7.140 άτομα (-3,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Σεπτέμβριο του 2023 και μείωση κατά 2.991 άτομα (-1,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Αύγουστο του 2024.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 52.689 (ποσοστό 30,3%) και οι γυναίκες σε 121.251 (ποσοστό 69,7%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 133.113 (ποσοστό 76,5%) είναι κοινοί, 1.443 (ποσοστό 0,8%) είναι οικοδόμοι, 5.838 (ποσοστό 3,4%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 826 (ποσοστό 0,5%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 32.456 (ποσοστό 18,7%) είναι εκπαιδευτικοί και 264 (ποσοστό 0,2%) είναι λοιποί.

