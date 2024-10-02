Στο 6,4% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ευρωζώνη, τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με την Eurostat.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2024, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 6,4%, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, ενώ εμφανίζεται μειωμένο από το 6,6% τον Αύγουστο του 2023.

Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 5,9% τον Αύγουστο του 2024, από 6,0% τον Ιούλιο του 2024 επίσης όπως και τον Αύγουστο του 2023. Αυτά τα στοιχεία δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,027 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 10,925 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Αύγουστο του 2024.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, η ανεργία μειώθηκε κατά 108 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 94 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ, ενώ συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2023, η ανεργία μειώθηκε κατά 142 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 233 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Τον Αύγουστο του 2024, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 6,4%, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024 και μειώθηκε από 6,6% τον Αύγουστο του 2023. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 5,9% τον Αύγουστο του 2024, από 6,0% τον Ιούλιο του 2024 επίσης όπως και τον Αύγουστο του 2023. Αυτά τα στοιχεία δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανεργία των νέων

Τον Αύγουστο του 2024, 2,766 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων τα 2,231 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ.

Τον Αύγουστο του 2024, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 14,3% στην ΕΕ, από 14,5% τον Ιούλιο του 2024 και 14,1% στη ζώνη του ευρώ, από 14,2% τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 50 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 31 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 102 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 128 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Ανεργία ανά φύλο

Τον Αύγουστο του 2024, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 6,1% στην ΕΕ, σταθερό σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 5,7%, από 5,8% τον Ιούλιο του 2024.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 6,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 6,1%, από 6,2% τον Ιούλιο του 2024.

Η ανεργία στην Ελλάδα

Στο 9,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2024, μειωμένο σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023, οπότε το ποσοστό προσέγγιζε το 11,4%, σύμφωνα με την Eurostat. Οι άνεργοι είναι συνολικά 444 χιλιάδες, συγκριτικά με 535 χιλιάδες πέρσι τον Αύγουστο.

Το ποσοστό των νέων ανέργων στην Ελλάδα αγγίζει το 19,4% τον Αύγουστο του 2024, μειωμένο συγκριτικά με πέρσι οπότε το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 28,3%. Οι νέοι άνεργοι στην Ελλάδα είναι 50 χιλιάδες ενώ πέρσι ήταν 72 χιλιάδες.

Το ποσοστό των γυναικών ανέργων διαμορφώνεται στο 11,6% τον Αύγουστο του 2024, σε σχέση με 15,1% τον Αύγουστο του 2023.

Το ποσοστό των αντρών ανέργων διαμορφώνεται στο 7,7% τον Αύγουστο του 2024, σε σχέση με 8,6% τον Αύγουστο του 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.