Χαμηλότερες δόσεις δανείων φέρνει η τρίτη μείωση των επιτοκίων, κατά 0,25%, που ανακοινώθηκε χθες από την ΕΚΤ.

Με το βασικό επιτόκιο να πέφτει στο 3,25%, οι επιπτώσεις είναι σημαντικές για τους δανειολήπτες που θα δουν τις δόσεις των δανείων τους να μειώνονται περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το κέρδος φτάνει έως και 735,24 ευρώ τον χρόνο για ένα μέσο στεγαστικό ή έως και 72,84 ευρώ για ένα μέσο καταναλωτικό.

Μεγάλοι ωφελημένοι και όσοι έχουν επιχειρηματικά, που βλέπουν ολόκληρες τις μειώσεις των επιτοκίων να περνούν στις μηνιαίες δόσεις τους.

Παραδείγματα

Ενα μέσο στεγαστικό δάνειο, για τα ελληνικά τραπεζικά δεδομένα, ύψους 100.000 ευρώ, με αποπληρωμή σε 30 έτη, τώρα θα έχει δόση 559,66 ευρώ και το κέρδος για τον δανειολήπτη θα φτάνει τα 61,27 ευρώ το μήνα ή τα 735,24 ευρώ το χρόνο.

Οσο μεγαλύτερη η διάρκεια αποπληρωμής τόσο μεγαλώνει το κόστος του επιτοκίου, οπότε αν το ίδιο δάνειο είχε αποπληρωμή σε 40 έτη, το κέρδος θα ήταν μεγαλύτερο.

Για ένα μέσο καταναλωτικό δάνειο 5000 ευρώ με αποπληρωμή σε 24 μήνες, από 241 ευρώ που ήταν η δόση μέχρι τώρα, θα πέσει στα 237,38 ευρώ, με όφελος 4.46.

