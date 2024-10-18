Η Meta απέλυσε δεκάδες υπαλλήλους από το γραφείο της στο Λος Άντζελες για κακή χρήση των κουπονιών γευμάτων της εταιρείας και συγκεκριμένα για να αγοράσουν πράγματα όπως απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων, ποτήρια κρασιού και pads για την θεραπεία της ακμής, όπως επιβεβαίωσε στο CNN πηγή σχετική με την εταιρεία.

Πολλά από τα εταιρικά γραφεία του γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαθέτουν υπηρεσίες φαγητού προκειμένου να παρέχουν στους εργαζόμενους γεύματα ως έξτρα προνόμιο. Το γραφείο του Meta κοντά στο σταθμό Penn της πόλης της Νέας Υόρκης, για παράδειγμα, διαθέτει μια καφετέρια που έχει πάγκους με δωρεάν φαγητό για το προσωπικό. Ωστόσο, για τους υπαλλήλους σε μικρότερα γραφεία χωρίς υπηρεσίες φαγητού, η εταιρεία παρέχει κουπόνια γεύματος - 20 $ για πρωινό και 25 $ για μεσημεριανό και 25 $ για βραδινό - ώστε να μπορούν να τους παραδίδεται στο γραφείο ενώ βρίσκονται στη δουλειά.

Τα κουπόνια γευμάτων προορίζονται για τους εργαζόμενους ώστε να τρώνε ενώ εργάζονται στο γραφείο.

Όπως μεταδίδει το CNN, εσωτερική έρευνα διαπίστωσε ότι ορισμένοι υπάλληλοι με έδρα το Λος Άντζελες χρησιμοποίησαν τα χρήματα για τα γεύματα προκειμένου να αγοράσουν άλλα πράγματα εκτός από τρόφιμα, ή είχαν παραδώσει τα γεύματα στα σπίτια τους, ανέφερε η πηγή.

Η διάμεση συνολική ετήσια αποζημίωση της Meta για μεμονωμένους υπαλλήλους (εκτός από τον διευθύνοντα σύμβουλο Mark Zuckerberg) είναι 379.050 δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι απολύσεις, που έγιναν την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τους Financial Times.

Τα νέα για τις απολύσεις έρχονται καθώς η Meta γνωστοποίησε την Πέμπτη ότι απολύει άτομα στο πλαίσιο μιας σειράς ξεχωριστών αναδιαρθρώσεων.

«Σήμερα, μερικές ομάδες στο Meta κάνουν αλλαγές για να διασφαλίσουν ότι οι πόροι είναι ευθυγραμμισμένοι με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και τη στρατηγική της περιοχής τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta, Tracy Clayton.

«Αυτό περιλαμβάνει τη μετακίνηση ορισμένων ομάδων σε διαφορετικές τοποθεσίες και τη μετακίνηση ορισμένων υπαλλήλων σε διαφορετικούς ρόλους. Σε καταστάσεις όπως αυτή, όταν ένας ρόλος καταργείται, εργαζόμαστε σκληρά για να βρούμε άλλες ευκαιρίες για τους υπαλλήλους που επηρεάζονται».

Η Meta αρνήθηκε να μοιραστεί πόσοι υπάλληλοι απολύθηκαν.

Οι περικοπές πραγματοποιήθηκαν στο Instagram, το WhatsApp, το Facebook και τα Reality Labs.

Η Meta απέλυσε περισσότερους από 20.000 υπαλλήλους πέρυσι λόγω πολλαπλών περικοπών, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει μια χρονιά με μειώσεις εσόδων.

Πηγή: skai.gr

