Την εγκυρότητα των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Ομίλου ΔΕΗ για μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, πιστοποίησε η διεθνής πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi) μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης.

Το SBTi έκρινε ότι οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που κατέθεσε ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον στόχο του 1,5°C, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού και την επίτευξη πλήρους κλιματικής ουδετερότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μέχρι το 2040.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την επίσημη επικύρωση των στόχων του από το SBTi, ο Όμιλος ΔΕΗ ανήκει πλέον στην ομάδα των περίπου 3.600 εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διεθνούς βεληνεκούς που βρίσκονται σε τροχιά επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας, ενώ παράλληλα αποτελεί τον πρώτο ενεργειακό όμιλο, στην Ελλάδα, που επιτυγχάνει την συγκεκριμένη αξιολόγηση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Με την επικύρωση των στόχων αποανθρακοποίησης από το SBTi, ο Όμιλος ΔΕΗ καθίσταται με τον πλέον επίσημο τρόπο σε τροχιά επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας έως το 2040, ενώ παράλληλα συμβαδίζει με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για τη συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5°C. Από το 2019, υλοποιούμε με σταθερά βήματα το Green Deal στην ηλεκτροπαραγωγή, με απόσυρση λιγνιτικών μονάδων και ταχύτατη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας ΑΠΕ, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου αλλά και ως σημαντικό πυλώνα της εθνικής προσπάθειας για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε προσηλωμένοι στον στόχο μας ενσωματώνοντας στην στρατηγική μας τη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για το περιβάλλον, την κοινωνία, τους επενδυτές και τους πελάτες μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

