ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 4% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο του 2024

Σε 976.373 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Μάρτιο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά -59.207 άτομα (-5,7%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο του 2023 και μείωση κατά -40.683 άτομα (-4%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο του 2024.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 976.373 εγγεγραμμένων ανέργων, 479.244 άτομα (ποσοστό 49,1%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 497.129 άτομα (ποσοστό 50,9%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 345.445 άτομα (ποσοστό 35,4%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 630.928 άτομα (ποσοστό 64,6%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 313.245 άτομα (ποσοστό 32,1%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 467.784 άτομα (ποσοστό 47,9%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 297.316 άτομα (ποσοστό 30,5%) και 184.080 άτομα (ποσοστό 18,9%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Μάρτιο του 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 198.858 άτομα, από τα οποία οι 138.172 (ποσοστό 69,5%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 60.686 (ποσοστό 30,5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Μάρτιο του 2024, ανήλθε σε 198.858 άτομα, καταγράφοντας αύξηση κατά 3.493 άτομα (1,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάρτιο του 2023 και μείωση κατά -52.439 άτομα (-20,9%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο του 2024.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 89.163 (ποσοστό 44,8%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 109.695 (ποσοστό 55,2%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 126.269 (ποσοστό 63,5%) είναι κοινοί, 3.171 (ποσοστό 1,6%) είναι οικοδόμοι, 60.686 (ποσοστό 30,5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 7.666 (ποσοστό 3,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 913 (ποσοστό 0,5%) είναι εκπαιδευτικοί και 153 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

