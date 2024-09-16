Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ: Πώς ξεσκεπάστηκε η απάτη με τις εικονικές συνταγογραφήσεις

«Από την πρώτη στιγμή που εντοπίσαμε μη συνηθισμένες συμπεριφορές στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων, απευθυνθήκαμε, με τα στοιχεία τα οποία είχαμε, στις Αρχές. Και σήμερα βλέπουμε την εξιχνίαση από την Οικονομική Αστυνομία για άλλη μία φορά ενός οικονομικού εγκλήματος», δήλωσε η διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη.

«Να θυμίσω ότι έχω δηλώσει επανειλημμένα πως τα χρήματα του ΕΟΠΥΥ είναι χρήματα των φορολογούμενων πολιτών, τα οποία όχι απλά σεβόμαστε, αλλά και υπερασπιζόμαστε. Κάθε φορά που παρατηρούμε συμπεριφορές και πρακτικές οι οποίες δημιουργούν έστω και την παραμικρή υπόνοια, θα προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη. Ο ΕΟΠΥΥ είναι εδώ για να υπηρετεί τους ασθενείς και τη Δημόσια Υγεία», τονίζει.

Η κυρία Καρποδίνη ευχαριστεί την Οικονομική Αστυνομία για τη διαρκή και αγαστή συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης έως και την εξιχνίαση της δράσης των εν λόγω οργανώσεων.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από διεξοδική έρευνα των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ. Οι φάκελοι εστάλησαν στην Οικονομική Αστυνομία προς διερεύνηση με ενδείξεις συστημικής απάτης ιατρών και φαρμακοποιών σε βάρος του ΕΟΠΥΥ. Η Οικονομική Αστυνομία, ύστερα και από τη δική της έρευνα με τα δικά της μέσα, κατέληξε στη σύλληψη ιατρών, φαρμακοποιών και λοιπών εμπλεκομένων σε δύο εγκληματικές οργανώσεις.

Ειδικότερα, ο ΕΟΠΥΥ συνδύασε και αξιοποίησε τους στοχευμένους συνδυαστικούς ελέγχους που διενεργούνται συστηματικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για:

τον έλεγχο του ορίου συνταγογράφησης (πλαφόν) και της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης ιατρών,

την εκτέλεση φαρμάκων σε συγκεκριμένα φαρμακεία,

τη συνταγογράφηση και εκτέλεση φαρμάκων συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιρειών,

την τήρηση των περιορισμών αποζημίωσης σε φάρμακα σιδήρου, βιταμίνης D και μαγνησίου και ναρκωτικών ουσιών κ.α.

τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων εκτός ενδείξεων, υπερδοσολογήσεις σκευασμάτων,

τις καταγγελίες ασφαλισμένων για εν αγνοία τους συνταγογράφηση φαρμάκων.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 9.000 φαρμακευτικά σκευάσματα καθώς και 451.140 ευρώ, με τη συνολική ζημιά του Οργανισμού λόγω της ψευδούς συνταγοράφησης σε 3.516 ΑΜΚΑ, να ξεπερνά τα 3.500.000 ευρώ. Ορισμένα δε από τα φάρμακα που ψευδώς συνταγογραφούσαν, βρίσκονται σε έλλειψη.

Ανεξάρτητα με την αποστολή των υποθέσεων στην Αστυνομία, ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων καθώς και τις λοιπές ενέργειες για την ανάκτηση της ζημίας του Οργανισμού έναντι όλων των εμπλεκόμενων. Εξυπακούεται ότι ο ΕΟΠΥΥ θα κινηθεί και δικαστικώς για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

