Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες θα βρεθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθούν τα μέλη των δύο εγκληματικών ομάδων στα οποία καταλογίζονται εκτεταμένες απάτες με εικονικές συνταγογραφήσεις φαρμάκων, που έχουν προκαλέσει ζημιά εκατομμυρίων στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στην οποία περιλαμβάνονται οκτώ βαρύτατα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, ενώ ήδη οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμίες και προετοιμάζουν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή.

Στη δικογραφία για τη δράση των κυκλωμάτων που λυμαίνονταν τον ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνονται τα κακουργήματα που αφορούν

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση Απάτη κατά Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου άνω 120.000 ευρώ Ψευδής βεβαίωση κατά ΝΠΔΔ άνω των 120.000 ευρώ Πλαστογραφία κατά ΝΠΔΔ άνω των 120.000 Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών τελεσθείσα από ιατρό Παράβαση νόμου περί προσωπικών δεδομένων με σκοπό προσπορισμό οφέλους άνω των 120.000 Ξέπλυμα μαύρου χρήματος άνω των 120.000 στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

Επιπλέον έχουν απαγγελθεί και οι πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες για κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων και για βία κατά υπαλλήλου.

Οι δύο εγκληματικές ομάδες, με μέλη κυρίως γιατρούς και φαρμακοποιούς φαίνεται να έχουν δράση τουλάχιστον από το 2020, η οποία κίνησε υποψίες πριν έναν χρόνο. Όπως αναφέρεται από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος προετοιμάζεται να κινηθεί νομικά σε βάρος των κατηγορουμένων, τον Οκτώβριο του 2023 «μετά από διεξοδική έρευνα των αρμόδιων Υπηρεσιών, απεστάλησαν στην Οικονομική Αστυνομία προς διερεύνηση δύο πλήρεις φάκελοι με ενδείξεις συστημικής απάτης ιατρών και φαρμακοποιών» σε βάρος του Οργανισμού. Ο Έλεγχος του Οργανισμού και η έρευνα των διωκτικών αρχών αποκάλυψε τη δράση κυκλώματος στο οποίο φαίνεται να συμμετείχαν τέσσερις γιατροί και υπεύθυνοι οκτώ φαρμακείων στα βόρεια προάστια. Συνεργασία με τα πρόσωπα αυτά φαίνεται να είχε ιδιοκτήτρια φαρμακευτικής αποθήκης, θεωρούμενη ως βασικό στέλεχος της δεύτερης οργάνωσης, στην οποία αποδίδεται η διάθεση και κυκλοφορία επικίνδυνων σκευασμάτων.

Η ομάδα των κατηγορούμενων γιατρών κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε ΑΜΚΑ, κυρίως αλλοδαπών για τους οποίους είχαν δηλωθεί αναληθή στοιχεία, για να προχωρά σε ψευδείς συνταγογραφήσεις τις οποίες μέσω των φαρμακοποιών εκτελούσαν εικονικά ώστε να πετύχουν τις παράνομες αποζημιώσεις που τους κατέβαλλε ο ΕΟΠΥΥ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.