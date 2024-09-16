Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία εξαρθρώθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, 4 γιατροί, 8 φαρμακοποιοί και υπάλληλοι, ένας ιατρικός επισκέπτης και ένας ιδιώτης, είχαν στήσει από το 2020, φάμπρικα ψευδών συνταγογραφήσεων σε βάρος του ΕΟΠΠΥ.

Οι διαλόγοί τους:

Φαρμακοποιός: Τα κουπονάκια κράτα τα. Ε, και τα μεγάλα και τα μικρά, βάλ' τα σε μαύρη σακούλα να μη φαίνεται τίποτα.

Υπάλληλος: Ωραία.

Φαρμακοποιός: Βάλ' τα σε μια μαύρη σακούλα.

Υπάλληλος: Ναι; Και τα πετάω μακριά από το φαρμακείο ή εδώ πέρα σε μας κοντινά;

Φαρμακοποιός: Όχι. Μακριά εννοείται. Όσο πιο μακριά γίνεται.

Υπάρχει επίσης μια άλλη συνομιλία από φαρμακοποιό με υπάλληλό του:

Φαρμακοποιός: Και θα πάρεις και τη βεβαίωση και θα συνεχίσουμε να το γράφουμε πες, επίτηδες.

Υπάλληλος: Για να φανεί ότι το παίρνει για πόνους! Κατάλαβα.

Φαρμακοποιός: Για να φανεί καθαρά ότι είναι για πόνο, και όχι ότι ήταν για επιληψία. Για να δημιουργηθεί νέο ιστορικό για πόνο πλέον.

Σε μία ακόμη συνομιλία αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Φαρμακοποιός: Ε, επειδή σου είχα δώσει αρκετές λίστες με αυτές τις εξάμηνες συνταγές.

Συνεργάτης: Ναι

Φαρμακοποιός: Και δε βλέπω να έχεις φέρει. Μήπως ο γιατρός σου τις έχει δώσει αλλού;

Συνεργάτης: Όχι. Ε, θα σου στείλω τώρα. Κάποιες έχουν ΙΚΑ, θα σου στείλω.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας τα μέλη της σπείρας συνταγογραφούσαν φάρμακα και σκευάσματα σε αλλοδαπούς που είτε βρίσκονταν στις φυλακές, είτε είχαν φύγει από τη χώρα. Με αυτό τον τρόπο οι ασφαλισμένοι αλλοδαποί, δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν την απάτη, ενώ δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν και ΑΜΚΑ ανασφάλιστων που είχαν μηδενική συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς των φαρμάκων. Τα μέλη της σπείρας που δρούσαν σε Αττική και Βοιωτία, πλαστογραφουσαν τις υπογραφές των ασφαλισμένων και εκτελούσαν τις συνταγές. Συνολικά είχαν χρησιμοποιήσει 3 516 ΑΜΚΑ, εκτέλεσαν 90.186 συνταγές, ενώ η ζημία για τον ΕΟΠΥΥ ξεπερνά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ των φαρμάκων που ψευδώς συνταγογραφούσαν, περιλαμβάνονται ναρκωτικά καθώς και άλλες ψυχότροπες ουσίες, ενώ ορισμένα από τα φάρμακα βρίσκονται σε έλλειψη, τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.

Τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά τους, είτε αναμιγνύονταν με νόμιμα εισοδήματα μέσω της έκδοσης εικονικών αποδείξεων λιανικής πώλησης, είτε φυλάσσονταν σε θυρίδες τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, ιατρεία, φαρμακεία, Δημόσιες Δομές Υγείας και τραπεζικές θυρίδες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πάνω από 9.000 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

451.140 ευρώ, 10.000 δολάρια Η.Π.Α., 8.000 δολάρια Αυστραλίας,

2 ράβδοι χρυσού συνολικού βάρους 1 κιλού, 109 χρυσές λίρες,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, σφραγίδες ιατρών, συνταγές/γνωματεύσεις κλπ),

κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και άλλα ψηφιακά πειστήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

ΕΟΠΥΥ: Ο Οργανισμός θα κινηθεί δικαστικά

Όσοι επιχειρούν απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλισμένων του οδηγούνται στην δικαιοσύνη, αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ με αφορμή την εξάρθρωση κυκλωμάτων εικονικών συνταγογραφήσεων με εκατομμύρια ευρώ ζημιά για τον Οργανισμό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, μετά από διεξοδική έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, απεστάλησαν στην Οικονομική Αστυνομία προς διερεύνηση τον Οκτώβριο του 2023, δύο πλήρεις φάκελοι με ενδείξεις συστημικής απάτης ιατρών και φαρμακοποιών σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, βάσει των οποίων η Οικονομική Αστυνομία, μετά και από τη δική της έρευνα με τα δικά της μέσα κατέληξε στη σύλληψη ιατρών, φαρμακοποιών και λοιπών εμπλεκομένων σε δύο εγκληματικές οργανώσεις, όπως αναφέρεται στο από 16/9/2024 δελτίο τύπου της Αστυνομίας.

«Οι έμπειροι ιατροί και φαρμακοποιοί του ΕΟΠΥΥ, συνδύασαν τους στοχευμένους ελέγχους που διενεργούνται συστηματικά το τελευταίο δωδεκάμηνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ για την τήρηση των περιορισμών αποζημίωσης σε φάρμακα σιδήρου, βιταμίνης D και μαγνησίου με τους επικαιροποιημένους από τις αρχές του 2024 ελέγχους του ορίου συνταγογράφησης (πλαφόν) με καταγγελίες ασφαλισμένων για εν αγνοία τους συνταγογράφηση και εκτέλεση στα ΑΜΚΑ τους σκευασμάτων, μεταξύ άλλων και της νομοθεσίας περί ναρκωτικών».

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, μετά από διασταυρώσεις στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΟΠΥΥ και στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας και, εκτός από τις συνταγογραφήσεις εκτός ενδείξεων και υπερδοσολογήσεις σκευασμάτων συγκεκριμένων εταιρειών, παρατηρήθηκε σε συνταγογραφήσεις ιατρών ομοιότητες στις διαγνώσεις, τα φαρμακευτικά σκευάσματα, τις δραστικές ουσίες και τις δοσολογίες, αλλά και ποσοστά υψηλής εκτέλεσης όσον αφορά το πλήθος και την αξία των συνταγών σε συγκεκριμένα φαρμακεία.

Η διαπιστωμένα υψηλή παραβατικότητα των ιατρών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ οδήγησε τον ΕΟΠΥΥ στον καταλογισμό της ζημίας που διαπιστώθηκε στους συνταγογράφους ιατρούς και στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και ο ΕΟΠΥΥ θα κινηθεί δικαστικώς για τη διασφάλιση των συμφερόντων του, καταλήγει η ανακοίνωση του Οργανισμού.

Πηγή: skai.gr

