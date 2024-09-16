Την καταδίκη κάθε παράνομης δραστηριότητας και τη θέληση να συμβάλλει με κάθε διαθέσιμο μέσο στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση της ακεραιότητας των δημοτικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας, εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αθηναίων. Και ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να ανανεωθούν οι συμβάσεις των δύο γιατρών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των εγκληματικών οργανώσεων, που διέπρατταν απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ.

«Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα κάθε παράνομη δραστηριότητα που πλήττει το δημόσιο συμφέρον, παραβιάζει τη νομοθεσία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το σύστημα υγείας», αναφέρει αρχικά η σχετική ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος συνεργάστηκε στενά με τις αρμόδιες αρχές για την υπόθεση της παράνομης συνταγογράφησης και εξαπάτησης του ΕΟΠΥΥ. Δηλώνουμε την πλήρη στήριξή μας στις αρχές, οι οποίες μεθοδικά και αποφασιστικά προχώρησαν στην εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων. Στην Αθήνα, θα συνεχίσουμε να σπάμε τα αποστήματα διαφθοράς, που υπήρχαν στον Δήμο μας. Θα συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στη διασφάλιση της ακεραιότητας των δημοτικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας».

Και η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων καταλήγει: «Οι συμβάσεις των δύο εμπλεκόμενων γιατρών, που ήταν σε ισχύ ως ιδιωτικού δικαίου μέσω ΕΣΠΑ από 2-11-2020 και 14-12-2020, δεν πρόκειται να ανανεωθούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.