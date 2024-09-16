ΕΟΠΥΥ: 16 συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις

Δύο διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, εξαρθρώθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας,

Έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024, συνελήφθησαν συνολικά 16 μέλη τους.

Πρόκειται για 4 ιατρούς Δημοσίων Δομών Υγείας σε Αττική και Βοιωτία, 8 ιδιοκτήτες και υπαλλήλους φαρμακείων στην Αττική, 1 ιατρικό επισκέπτη εταιρείας παραγωγής φαρμάκων και 1άτομο που είχε το ρόλο του μεσάζοντα.

Πώς δρούσαν τα κυκλώματα εικονικών συνταγογραφήσεων

Η παράνομη δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2020, ενώ όπως προέκυψε, διέθεταν παρόμοιο σκοπό, τρόπο δράσης καθώς και κοινά κατά περίπτωση μέλη που δραστηριοποιούνταν παράλληλα.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη των δύο οργανώσεων προέβαιναν αρχικά μέσω των ιατρών- μελών τους στη συστηματική έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων σε Α.Μ.Κ.Α. -κυρίως αλλοδαπών- ατόμων.

Τα άτομα αυτά, είτε είχαν απομακρυνθεί από τη χώρα, είτε βρίσκονταν έγκλειστα σε Καταστήματα Κράτησης, ή φιλοξενούνταν σε διάφορες δομές, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να διαπιστώσουν τη ψευδή συνταγογράφηση. Μάλιστα, τα μέλη για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους χρησιμοποιούσαν και Α.Μ.Κ.Α. ανασφάλιστων ατόμων, καθώς η συμμετοχή τους στη δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ήταν μηδενική.

Στη συνέχεια, μέσω των εταιρειών/ φαρμακείων των μελών τους, προέβαιναν σε εικονικές εκτελέσεις των συνταγογραφήσεων, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης αντί των ασφαλισμένων, πλαστογραφώντας τις υπογραφές τους. Η περαιτέρω διάθεση των παρανόμως συνταγογραφημένων φαρμακευτικών σκευασμάτων πραγματοποιούνταν μέσω των φαρμακείων καθώς και των ιατρών σε πελάτες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Ακολούθως, τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητά τους, είτε αναμιγνύονταν με νόμιμα εισοδήματα μέσω της έκδοσης εικονικών αποδείξεων λιανικής πώλησης, είτε φυλάσσονταν σε θυρίδες τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ των φαρμάκων που ψευδώς συνταγογραφούσαν, περιλαμβάνονται ναρκωτικά καθώς και άλλες ψυχότροπες ουσίες, ενώ ορισμένα από τα φάρμακα βρίσκονται σε έλλειψη, τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχει διαπιστωθεί η παράνομη χρήση 3.516 Α.Μ.Κ.Α. βάσει των οποίων εκδόθηκαν ψευδώς 90.186 συνταγές, με τη ζημία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., να ξεπερνά τα 3.500.284,98 ευρώ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών εξακριβώθηκε και η παράνομη δραστηριότητα ιδιοκτήτριας φαρμακαποθήκης, η οποία έθετε σε κυκλοφορία φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο στην ανθρώπινη υγεία, ενώ μέρος των σκευασμάτων αυτών τα προμηθευόταν από φαρμακείο των εγκληματικών οργανώσεων.

Σε βάρος όλων των ανωτέρω συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση-, συγκρότηση – ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και εμπορία επιβλαβών φαρμάκων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους, ιατρεία, φαρμακεία, Δημόσιες Δομές Υγείας και τραπεζικές θυρίδες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πάνω από 9.000 συσκευασίες παρανόμως συνταγογραφηθέντων φαρμακευτικών σκευασμάτων, μεταξύ των οποίων και σκευάσματα που περιέχουν ναρκωτικές ουσίες,

451.140 ευρώ, 10.000 δολάρια Η.Π.Α., 8.000 δολάρια Αυστραλίας,

2 ράβδοι χρυσού συνολικού βάρους 1 κιλού, 109 χρυσές λίρες,

πλήθος εγγράφων (χειρόγραφες σημειώσεις με πληρωμές ιατρών, σφραγίδες ιατρών, συνταγές/γνωματεύσεις κλπ),

κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και άλλα ψηφιακά πειστήρια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

