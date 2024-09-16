DW: Γερμανικό λογισμικό Μade in Greece

Δυναμική διασταύρωση της γερμανικής καινοτομίας και του ελληνικού ταλέντου τα τελευταία χρόνια με την είσοδο θυγατρικών γερμανικών εταιρειών software στην ελληνική αγορά. Σημαντική παρουσία τους στη φετινή ΔΕΘ



Γερμανικές εταιρείες λογισμικού που έχουν εγκαταστήσει δραστηριότητες στην Ελλάδα αξιοποιούν την τοπική τεχνογνωσία και βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ο συνδυασμός γερμανικής ακρίβειας και ελληνικής δημιουργικότητας δείχνει να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις λογισμικού τόσο στις μητρικές γερμανικές εταιρίες λογισμικού όσο και οφέλη στην επέκταση και την ανάπτυξη του τομέα στην Ελλάδα, όπως παρουσιάστηκαν στην 88η ΔΕΘ.

H Γερμανία υστερεί στην τεχνητή νοημοσύνη

Μόλις το 31% των υπαλλήλων γραφείου στη Γερμανία έχει κάποια εξοικείωση με παραγωγικό αυτοματισμό τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την έρευνα του Οliver Wyman Forum. Κατά μέσο όρο ένα 15% των υπαλλήλων παγκοσμίως χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά, ενώ στη Γερμανία μόλις το 8%. Όσον αφορά τις νέες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμια κλίμακα, η Γερμανία βρίσκεται στη μέση του πίνακα, και πολύ μακριά από την πρώτη τριάδα που αποτελείται από τις ΗΠΑ, Κίνα και Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat, το 2023 στις χώρες της Ε.Ε. οι επιχειρήσεις ΤΝ αυξήθηκαν κατά 8% και στη Γερμανία λίγο πάνω από τον μέσο όρο, στο 11,6%. Δανία, Φινλανδία, Βέλγιο και Ολλανδία είναι τα κράτη με τη μεγαλύτερη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Microsoft επενδύει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να υπερδιπλασιάσει τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και τις δυνατότητες cloud στη Γερμανία και να εκπαιδεύσει ειδικούς. Μάλιστα επικρατεί μεγάλη ανησυχία ότι πολλές ειδικότητες θα χαθούν και εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους.



Γιατί άραγε η Γερμανία έχει μείνει τόσο πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη; «Έλλειψη ηγεσίας και οράματος, έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και έλλειψη δεδομένων. Ακόμα, η απουσία κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση ΤΝ στις εταιρείες αλλά και το βάρος της εκπαίδευσης. Το προσωπικό περιμένει να εκπαιδευτεί από τον εργοδότη και δεν κινητροδοτείται», επισημαίνει η Μάρθα Γιαννακούδη, επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας Synnous με ειδίκευση στο ανθρώπινο δυναμικό και έδρα το Ντίσελντορφ. Σύμφωνα με την ίδια, στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη η κινητροδότηση των εργαζομένων για κατάρτιση στην ΤΝ. «Οι Γερμανοί έχουν αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα πήγε βήματα μπροστά στον τομέα της ψηφιοποίησης και έχουν εντυπωσιαστεί από τις γνώσεις και τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων προγραμματιστών. Βλέπουν ότι είναι ευκαιρία για επενδύσεις κι ένα όχημα για να πάει η Γερμανία σε άλλες αγορές», επισημαίνει.

Καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές

Παρά τις δυσκολίες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα, με τους μεγάλους τοπικούς παίκτες να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην αγορά, γερμανικές εταιρείες δημιουργούν θυγατρικές εταιρείες και εμπιστεύονται τους Έλληνες προγραμματιστές. «Η γερμανική εταιρεία είδε μια χώρα που άλλαξε δραστικά τα τελευταία χρόνια, έχει πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού και είναι πρώτη σε απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σε πραγματικά έργα από αυτά τα κεφάλαια», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ρ3 Hellas ΑΕ, Χάρης Καστανάς. Ο Έλληνας ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος με εμπειρία 27 χρόνων σε όλο τον κόσμο βρήκε την ευκαιρία για να γυρίσει στη χώρα την ώρα που αναπτύσσεται στον ψηφιακό τομέα. «Σε κάποια πράγματα η Ελλάδα έχει κάνει άλματα κι είναι πιο μπροστά από τη Γερμανία. Για παράδειγμα η ψηφιακή κάρτα εργασίας υπάρχει μεν στη Γερμανία, αλλά δεν είναι σε ισχύ. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις ΚΑΔ που τη χρησιμοποιούν», τονίζει ο κ. Καστανάς μιλώντας στην Deutsche Welle. Έτσι οι γερμανικές εταιρείες, όπως η P3, επιλέγουν την Ελλάδα, όπου μπορούν να παραχθούν δεδομένα και να αναλυθούν από έμπειρο προσωπικό για σύγχρονους τομείς, όπως η κυβερνοασφάλεια και η πράσινη ενέργεια. «Το μεγάλο μας στοίχημα είναι τα πάρκα φόρτισης. Η μητρική εταιρεία P3 έχει δημιουργήσει πάνω από είκοσι μεγάλα πάρκα σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε πίσω στην ηλεκτροκίνηση, με λίγους φορτιστές των 22 και 50 kWh. Κανείς δεν θα κάτσει να φορτίσει το αυτοκίνητο για πέντε ώρες. Δίνουμε μια ολιστική εμπειρία φόρτισης με ταχύτητα, ασφάλεια, σύνδεση με μέσα μεταφοράς και ψυχαγωγία», αναφέρει, καταλήγοντας: «Δεν μπορεί να έχεις ένα πάρκο φόρτισης χωρίς ψηφιακές υπηρεσίες. Ο πελάτης θέλει να μπορεί να λέει: «Θέλω αυτόν τον φορτιστή, σε μισή ώρα θα είμαι εκεί».



Γιατί άραγε οι γερμανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα; «Υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα. Οι εταιρείες ψάχνονται στο λεγόμενο nearshoring, με αναζήτηση ανθρώπινου δυναμικού για την υλοποίηση των project τους. Η πολιτισμική διαφορά με την Ελλάδα είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες χώρες», αναφέρει μιλώντας στην Deutsche Welle ο Αλέξης Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής της Ιnfoteam Hellas, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τη μητρική εταιρεία να εδρεύει στη Νυρεμβέργη. Από την άλλη πλευρά είναι ένας τρόπος και οι Έλληνες προγραμματιστές να δουλέψουν από τη χώρα τους για εγνωσμένης αξίας εταιρείες με έναν καλό μισθό. «Τρέχουμε μια εφαρμογή για γεωργία ακριβείας με ένα δικτυοκήπιο όπου δίνεται δυνατότητα αξιοποίησης προτάσεων π.χ. για πότισμα και για ενέργειες σύμφωνα με τις προβλέψεις για τον καιρό. Επόμενοι στόχοι μας είναι ο τουρισμός, η ενέργεια και τα logistics, όπου είμαστε σε συζητήσεις», αναφέρει ο κ. Παπαδημητρίου, που ήρθε πριν από 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της Infoteam. O ίδιος βλέπει μια αλλαγή στην κουλτούρα συνεργασίας των εταιρειών λογισμικού στην Ελλάδα και μια διάθεση εξωστρέφειας, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος στον τομέα, παρά τις δυσμενείς διεθνείς συνθήκες. Στην Ελλάδα μάλιστα υπάρχει και συμμετοχή περισσότερων γυναικών στον τομέα του προγραμματισμού σε σχέση με τη Γερμανία. «Η βελτίωση των υποδομών, όπως για παράδειγμα η έλευση του μετρό στη Θεσσαλονίκη και η ποιότητα ζωής, όταν μπορείς μετά τη δουλειά σου να περπατήσεις στην όμορφη παραλία της πόλης, είναι ελκυστικά για επενδύσεις», τονίζει ο κ. Παπαδημητρίου. Για τον ίδιο, το λεγόμενο «ελληνικό δαιμόνιο» είναι που κάνει τη διαφορά: «Δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι, είναι και το να κατεβάσω την ιδέα. Η δημιουργικότητα να φτιάξω έναν αλγόριθμο και να στήσω την αλληλουχία του για να θέσω σε λειτουργία μια εφαρμογή. Στη Γερμανία είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο, εδώ μπορεί να αναπνεύσει περισσότερο η δημιουργικότητα», λέει χαρακτηριστικά.

