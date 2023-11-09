ΔΕΗ: Τα νέα μεγέθη με την εξαγορά της Enel Ρουμανίας

Η προσθήκη της Enel Ρουμανίας στον όμιλο ΔΕΗ οδηγεί σε σημαντική αύξηση των μεγεθών της επιχείρησης σε μια σειρά από τομείς (πλήθος πελατών, παραγωγική βάση, δίκτυα) ενώ σε οικονομικό επίπεδο τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ενισχύονται κατά 300-350 εκατ. ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι το EBITDA του ομίλου που προβλέπεται να διαμορφωθεί εφέτος στο 1,2 δισεκ. ευρώ, θα ήταν πάνω από 1,5 δισεκ. με πλήρη (12μηνη) ενσωμάτωση των μεγεθών της θυγατρικής στη Ρουμανία, καθώς και ότι οι στόχοι του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου επιτυγχάνονται 18 μήνες νωρίτερα.

Αυτά προκύπτουν από την ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών για τα αποτελέσματα 9μηνου της ΔΕΗ (ανακοινώθηκαν νωρίτερα) που πραγματοποιήθηκε απόψε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της επιχείρησης Γιώργο Στάσση, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το νέο τοπίο που διαμορφώνεται μετά την εξαγορά της Enel Ρουμανίας και την συμφωνία για εξαγορά της Κωτσόβολος.

Ειδικότερα, η εξαγορά της Enel Ρουμανίας σημαίνει αύξηση των πελατών της ΔΕΗ κατά 55 % (από 5,6 σε 8,7 εκατ.) του παραγωγικού δυναμικού ΑΠΕ κατά 23 % (από 3,9 σε 4,8 γιγαβάτ), του υπό ανάπτυξη δυναμικού κατά 50 % (από 10 σε 15 γιγαβάτ), του μήκους των δικτύων διανομής κατά 133.000 χιλιόμετρα και του επαναλαμβανόμενου EBITDA κατά 300 εκατ. (από 1,2 σε 1,5 δισεκ).

Για την Κωτσόβολος επισημάνθηκε ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για την ολιστική προσέγγιση των καταναλωτών με ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών πέρα από την ενέργεια: εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μονάδων αποθήκευσης, δίκτυο διανομής, εγκατάστασης και συντήρησης συσκευών, οικονομικές υπηρεσίες (καταναλωτικά δάνεια, ασφάλειες, πληρωμές),κ.α.

Η διοίκηση της ΔΕΗ παρουσίασε επίσης την πορεία ανάπτυξης των ΑΠΕ: αυτό το μήνα είναι σε λειτουργία μονάδες ισχύος 669 μεγαβάτ, άλλα 355 μεγαβάτ θα προστεθούν το επόμενο 6μηνο και 1,2 γιγαβάτ σε 12-18 μήνες. Ο τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μονάδων ισχύος 5,1 γιγαβάτ από τα οποία τα 4,9 έχουν ήδη πρακτικά εξααφαλίσει την αδειοδότηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

