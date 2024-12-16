Πέντε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, καθώς και νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων ανακοινώθηκαν στο 7ο Συνέδριο Εμπορίας του Ομίλου ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo, στις 13 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα οι νέες υπηρεσίες όπως ανακοινώθηκαν είναι:

ΔΕΗ σχεδιάζει νέο μοντέλο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του πελάτη από έναν συγκεκριμένο, εξειδικευμένο εκπρόσωπο, ο οποίος θα διασφαλίζει προσωπική σχέση, βαθιά γνώση και άμεση ανταπόκριση. Στις αρχές του 2025, η υπηρεσία θα ξεκινήσει να παρέχεται δωρεάν, 24/7.

Ένας νέος ψηφιακός λογαριασμός, αλλά και ένας νέος κωδικός QR στον έγχαρτο λογαριασμό που θα οδηγεί σε βίντεο με ψηφιακή εκπρόσωπο (avatar) και θα επεξηγεί τα πεδία του λογαριασμού, θα τεθούν σε ισχύ από τη ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο του 2025, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση και αναλυτική παρουσίαση χρεώσεων, κατανάλωσης και ιστορικού, καθώς και δυνατότητα άμεσης πληρωμής χωρίς σύνδεση σε εφαρμογή, διευκολύνοντας, τους πελάτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Η ΔΕΗ εγκαινιάζει την υπηρεσία ElectricianPass, η οποία θα είναι διαθέσιμη από το πρώτο τρίμηνο του 2025. Με αυτή την υπηρεσία, η απόκτηση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) γίνεται εύκολα, γρήγορα και με την αξιοπιστία της ΔΕΗ, με ραντεβού προσαρμοσμένο στη διαθεσιμότητα του πελάτη. Μέσα από το ElectricianPass οι πελάτες θα μπορούν να χρεώσουν την υπηρεσία στον λογαριασμό τους εφάπαξ ή με πλάνο δόσεων.

Η ΔΕΗ εγκαινιάζει ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα αισθητηριακής προσβασιμότητας στα καταστήματά της σε συνεργασία με την οργάνωση, The Happy Act για την χαρτογράφηση χώρων, την εισαγωγή ειδικών σημάνσεων και την παροχή χώρων αποφόρτισης για την καλύτερη εξυπηρέτηση ατόμων με νευροδιαφορετικότητα.

Παράλληλα, παραμένοντας προσηλωμένη στην άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών της και προσαρμοζόμενη στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, η ΔΕΗ αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της από την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2025. Τα καταστήματα πλέον θα λειτουργούν από τις 8:00 έως τις 15:00 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο, ενώ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι ανοιχτά από τις 8:00 έως τις 20:00.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου ΔΕΗ, Γιώργος Καρακούσης, ανέφερε: «Στη ΔΕΗ, έχουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Ακούμε ουσιαστικά τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε γενιάς, προσφέροντας διαφάνεια, προσωποποιημένες λύσεις και υπηρεσίες με πραγματική προστιθέμενη αξία. Η στρατηγική της ΔΕΗ επικεντρώνεται στη δημιουργία μίας ολιστικής προσέγγισης των αναγκών των πελατών, πέρα από την απλή προμήθεια ενέργειας. Στόχος μας είναι να είμαστε η πρώτη επιλογή των πελατών, όχι από συνήθεια, αλλά επειδή είμαστε η πιο σύγχρονη και φιλική προς το περιβάλλον και τους καταναλωτές εταιρεία. Γι' αυτό φροντίζουμε διαρκώς να κάνουμε την καθημερινότητα των πελατών μας πιο εύκολη και ουσιαστικά καλύτερη»

