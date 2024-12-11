Την έναρξη λειτουργίας δύο νέων φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 32 MW στην Ιταλία ανακοίνωσε ο όμιλος ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη σηματοδοτεί την είσοδό του στην ιταλική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Πρόκειται για τους σταθμούς Carcarello και Luxenia στην κεντρική Ιταλία, εγκατεστημένης ισχύος 20 MW και 12 MW, αντίστοιχα. Για την κατασκευή των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών, η οποία ολοκληρώνεται εντός των επόμενων ημερών, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 55.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψης. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας των δύο σταθμών αναμένεται να ξεπεράσει τις 60 GWh, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες σχεδόν 15.000 νοικοκυριών. Με τη λειτουργία των δύο πάρκων θα αποτρέπεται η εκπομπή περίπου 37.200 τόνων CO2.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε ότι «η είσοδος του Ομίλου ΔΕΗ στην ενεργειακή αγορά της Ιταλίας καταδεικνύει, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, τη στρατηγική του Ομίλου να είναι κυρίαρχος ενεργειακός πυλώνας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ξεκινούν τη λειτουργία τους είναι μόνο η αρχή. Στο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας προβλέπονται συνεχείς παραδόσεις έργων μέχρι το 2027. Ενισχύουμε συνεχώς το πράσινο χαρτοφυλάκιό μας, με γεωγραφική και τεχνολογική διασπορά, για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από την πράσινη μετάβαση και τη διασυνδεδεμένη αγορά ενέργειας».

Οι δύο νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί αποτελούν μέρος της ευρύτερης συμφωνίας με τη Metlen Energy & Metals για έργα ΑΠΕ σε τέσσερις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με το τριετές στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ, μέχρι και το 2027 ο Όμιλος ΔΕΗ θα αναπτύξει επιπλέον 6,3 GW ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027. Ήδη, σήμερα, πάνω από το 60% των έργων των ΑΠΕ που θα προστεθούν είναι σε φάση κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή. Τα δύο νέα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ιταλία εντάσσονται σε αυτό το πλάνο.

Στο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ περιλαμβάνεται η είσοδος σε νέες αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, δηλαδή γειτονικές χώρες με υπάρχουσες διασυνδέσεις. Η Ιταλία και η Κροατία, ειδικότερα, είναι ιδιαίτερα σημαντικές αγορές λόγω των δυνατοτήτων διασύνδεσης και του σημαντικού δυναμικού τους στον τομέα των ΑΠΕ.

Πηγή: skai.gr

