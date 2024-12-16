Ο Βασίλειος Ράπανος, Πρόεδρος της Alpha Bank από το 2014 έως το 2024, άφησε ανεξίτηλο το προσωπικό του αποτύπωμα στη δημιουργία μιας ανθεκτικής και πρωτοπόρας Τράπεζας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «όλοι οι εργαζόμενοι της Alpha Bank εκτίμησαν τον άνθρωπο Βασίλειο Ράπανο, ο οποίος, προερχόμενος από μια φτωχή οικογένεια στην Κω, κατάφερε μέσα από αντίξοες συνθήκες να διαπρέψει στις σπουδές του και να εξελιχθεί σε έναν επιστήμονα με διαρκή δράση και πολύτιμη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο».

Η γενναία στάση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η οποία τον οδήγησε σε τετραετή φυλάκιση, δεν ανέκοψε την αφοσίωσή του στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της συναίνεσης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στις πλέον κρίσιμες στιγμές για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είτε από τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών είτε από τη θέση του Προέδρου της Alpha Bank, ο κ. Ράπανος διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στη διασφάλιση της σταθερότητας του συστήματος και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάκαμψή του. Παράλληλα, σηματοδότησε τη μετάβαση του κλάδου σε μια νέα εποχή.

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank θα συνεχίσει να συζητά μαζί του, αντλώντας έμπνευση από την πορεία και τις αξίες του».

Η νέα εποχή για την Alpha Bank

Η 1η Ιανουαρίου 2024 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την Alpha Bank, με την ανάληψη της Προεδρίας από τον Δημήτριο Τσιτσιράγκο.

Όπως υπογραμμίζεται, η εκλογή του κ. Τσιτσιράγκου αντανακλά την εξωστρεφή στρατηγική της Τράπεζας και την προσήλωσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την κοινωνία συνολικά.

Ο κ. Τσιτσιράγκος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, έχοντας εργαστεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Νότια Ασία, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Η σταδιοδρομία του στον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC), μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, επισφραγίστηκε με την κατάληψη της θέσης του Αντιπροέδρου, αναγνωρισμένου διεθνώς για το έργο του.

