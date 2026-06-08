Λίγες ώρες έμειναν πριν το τζάμπολ του τρίτου τελικού της φετινής Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, με τη σειρά να είναι στο 1-1.

Στο περιθώριο του, λοιπόν, ο Εργκίν Άταμαν παραχώρησε δηλώσεις στο τουρκικό site «Aaspor», επισημαίνοντας σε αυτό την ανάγκη να υπάρξει μια δίκαιη και ισότιμη διαιτησία.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός του «επτάστερου» εξέφρασε τον σεβασμό του στους Πειραιώτες, αλλά έδειξε αισιόδοξος ότι η ομάδα του μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

«Σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague, Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία», ήταν τα λόγια του Αταμάν.

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