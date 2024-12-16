Μόλις σε 6 ημέρες 110.000 οικογένειες, που δεν ήταν προηγουμένως συνδρομητές της Nova, αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν το πλούσιο περιεχόμενο της EON μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2025.

Σύμφωνα με τη Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η εφαρμογή της πλατφόρμας EON είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές σε Google Play Store και Apple App Store.

Ταυτόχρονα, οι αναζητήσεις στη Google για την υπηρεσία EON είναι στα top trends των τελευταίων ημερών, παρουσιάζοντας ενίσχυση του ενδιαφέροντος κατά 500%.

Η ευρεία αυτή αποδοχή από το κοινό αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του πλούσιου και ποιοτικού περιεχομένου που παρέχει η πλατφόρμα EON της Nova:

Με το συναρπαστικό περιεχόμενο των καναλιών Novacinema με βραβευμένες ταινίες, blockbusters, δημοφιλείς παιδικές σειρές, εορταστικό περιεχόμενο για όλους, κορυφαίες ψυχαγωγικές εκπομπές, συναρπαστικά ντοκιμαντέρ περισσότερες από 6.000 ταινίες και σειρές καθώς και Χριστουγεννιάτικα προγράμματα για όλη την οικογένεια με το pop-up κανάλι Nova Christmas.

Με το ασύγκριτο αθλητικό περιεχόμενο των καναλιών Novasports προσφέροντας στους φίλους των αθλημάτων τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν τη Super League με τους εντός έδρας αγώνες 6 ομάδων συμπεριλαμβανομένου του ΠΑΟΚ και του Άρη, τη συναρπαστική Premier League, τη μοναδική EuroLeague με δύο ελληνικές ομάδες, τη La Liga, τη Bundesliga και πολλά άλλα πρωταθλήματα.

Με τις προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες όπως εξατομικευμένα προφίλ, στατιστικά και πολλά άλλα, για μια πραγματικά μοναδική τηλεοπτική εμπειρία, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να φιγουράρει ψηλά στις θέσεις των trends στο digital περιβάλλον τις τελευταίες ημέρες.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή: Με μια επίσκεψη στο eon.nova.gr, όλοι μπορούν να αποκτήσουν ένα μοναδικό κωδικό και να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο αποκλειστικό περιεχόμενο της EON.

Η Nova φέρνει και φέτος, μέσω της ΕΟΝ, τις γιορτές σε κάθε σπίτι, σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας την εμπειρία της κορυφαίας πλατφόρμας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε 110.000 μη υφιστάμενους συνδρομητές!

