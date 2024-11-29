Τιμές ρεύματος: Εκπτώσεις ανακοινώνουν οι πάροχοι για τον Δεκέμβριο - Στο 68% η έκπτωση της ΔΕΗ

Μεγαλύτερες εκπτώσεις προς τους καταναλωτές για τα τιμολόγια ρεύματος του Δεκεμβρίου προετοιμάζονται να ανακοινώσουν οι πάροχοι, περιορίζοντας την ανάγκη για σημαντικές επιδοτήσεις προκειμένου να απορροφηθεί η άνοδος των τόνων χονδρικής.

Σύμφωνα με πηγές της ΔΕΗ, η επιχείρηση θα εφαρμόσει έκπτωση 68% στα τιμολόγια Δεκεμβρίου, παρά την αύξηση κατά 53% του κόστους ενέργειας τον Δεκέμβριο.

Μετά την εφαρμογή της έκπτωσης, η τελική τιμή για το πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται σε 0,155 €/kWh.

Οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι θα αναρτηθούν στο site της ΔΕΗ την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

