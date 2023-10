Νέα καταστήματα της ΔΕΗ με τη μέθοδο franchise Οικονομία 13:24, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ΔΕΗ επιλέγει το ακίνητο και την τοποθεσία όπου θα ανοίξει, αναλαμβάνει εξολοκλήρου την κατασκευή και διαμόρφωσή του και το κατάστημα παραδίδεται «με το κλειδί στο χέρι», με υπομίσθωση από τη ΔΕΗ στον δικαιοδόχο