Σήμερα οι πληρωμές του «μπόνους» των 300 ευρώ σε επιπλέον 1.275 μακροχρόνια ανέργους Οικονομία 10:06, 04.10.2023

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός 1-2 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους