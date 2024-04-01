ΔΕΗ: Μείον 30% τα σταθερά τιμολόγια - Σε προ κρίσης επίπεδα οι χρεώσεις

Σημαντική μείωση 30% -32% στα σταθερά τιμολόγιο ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ, για για νέους πελάτες που θα συμβληθούν έως τις 30 Απριλίου, οι οποίοι θα έχουν επιπλέον μπόνους έκπτωσης 50 ευρώ στον πρώτο λογαριασμό.

Συγκεκριμένα το τιμολόγιο mHomeOnline διαμορφώνεται στα 12,3 σεντς ανά κιλοβατώρα η ημερήσια χρέωση και 11,3 το νυχτερινό, από 17,5 και 16,6 σεντς που ήταν πριν, ενώ το mhHomeEnter διαμορφώνεται στα 12,5 σεντς ανά κιλοβατώρα (ενιαία χρέωση για ημερήσια και νυχτερινή κατανάλωση), έναντι 17,9 σεντς που ήταν η προηγούμενη τιμή. Η διάρκεια της σύμβασης κατά την οποία ο καταναλωτής «κλειδώνει» τις τιμές αυτές είναι ένα έτος, με μειούμενο κατά την πάροδο του χρόνου «πέναλτι» πρόωρης αποχώρησης.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε επίσης τις χρεώσεις για το «πράσινο» τιμολόγιο του Απριλίου που είναι:

- 10,861 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες το μήνα (από 10,827 το Μάρτιο)

- 11,881 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες (από 11,907)

- 8,226 σεντς ανά κιλοβατώρα το νυχτερινό (από 8,037).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

