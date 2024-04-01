Καλάθι του Πάσχα: Πότε ξεκινάει η εφαρμογή του και ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει

Υπό εξέταση βρίσκεται από το υπουργείο Ανάπτυξης το «Καλάθι του Πάσχα» το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την Τετάρτη 24 Απριλίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Αντώνη Κρητικού το καλάθι θα περιλαμβάνει τα παραδοσιακά κρέατα για το Πάσχα, αρνί, κατσίκι, τσουρέκια καθώς επίσης και τα σοκολατένια αυγά η τιμή των οποίων έχει αυξηθεί λόγω της αύξησης της τιμής του κακάου.

Επιπλέον, υπό εξέταση βρίσκεται το «Καλάθι του νονού», με τα πασχαλινά παιχνίδια. Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται υπό συζήτηση με την αγορά προκειμένου να δουν αν υπάρχει δυναμική στην αγορά για την εφαρμογή του μέτρου.

Συρρικνώνεται η συσκευασία των προϊόντων, αμετάβλητες οι τιμές

Την ίδια στιγμή, οι τιμές στο ράφι παραμένουν αμετάβλητες, ωστόσο συρρικνώνεται η συσκευασία των προϊόντων με τις εταιρίες να επιχειρούν με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσουν τους καταναλωτές που πρωτίστως κοιτούν την τιμή στα ταμπελάκια και όχι τα γραμμάρια της συσκευασίας. Η μείωση της ποσότητας παρατηρείται σε προϊόντα όπως σε μπάρες δημητριακών, τσουρέκια, σοκολατούχα γάλατα, γκοφρέτες και σοκολάτες.

Πηγή: skai.gr

