Το τελευταίο κύμα δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις εξαγωγές δεκάδων χωρών, όπως ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Ινδία και η Ταϊβάν, οδήγησε σε πτώση τα χρηματιστήρια παγκοσμίως την Παρασκευή.

Οι νέοι δασμολογικοί συντελεστές του Τραμπ περιλαμβάνουν δασμούς 35% για πολλά προϊόντα από τον Καναδά, 50% για τη Βραζιλία, 25% για την Ινδία, 20% για την Ταϊβάν και 39% για την Ελβετία, σημειώνει το BBC.

Το προεδρικό διάταγμα, απαριθμεί υψηλότερους εισαγωγικούς δασμούς από 10% έως 41% που ξεκινούν σε επτά ημέρες για 69 εμπορικούς εταίρους, αυξάνοντας ουσιαστικά τον πραγματικό δασμολογικό συντελεστή των ΗΠΑ σε περίπου 18%, από 2,3% πέρυσι, σύμφωνα με τους αναλυτές της Capital Economics.

Απώλειες άνω του 2% στα χρηματιστήρια

Τα μεγάλα χρηματιστήρια υποχωρούν σημαντικά, με τον STOXX 600 να υποχωρεί κατά 1,3% στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα. Τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών, σημείωσαν πτώση 1%, υποδηλώνοντας υποχώρηση κατά την έναρξη των συναλλαγών στη Wall Street. Τα προθεσμιακά συμβόλαια που συνδέονται με τον κύριο χρηματιστηριακό δείκτη του Καναδά υποχώρησαν επίσης.

Στις 18:40 ώρα Ελλάδας, ο Nasdaq υποχωρεί 2,08% και ο S&P 500 1,55%.

O γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 2,42%, ενώ ο γερμανικός DAX 30, υποχωρεί 2,15%.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχωρεί κατά 2%, στις 1.954 μονάδες.

Παράλληλα, βυθίζονται και οι τιμές πετρελαίου. Το αργό Βrent (συμβόλαιο Σεπτεμβρίου) διαπραγματεύεται στα 69,75 δολάρια το βαρέλι με πτώση 2,72%, ενώ το αμερικανικό WTI (συμβόλαιο Σεπτεμβρίου) καταγράφει πτώση 2,73% στα 67,37 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, ο χρυσός, όπως συμβαίνει συνήθως σε αντίστοιχες περιπτώσεις -καθώς θεωρείται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο- ενισχύεται στα 3.352 δολάρια ανά ουγγιά με άνοδο 1,65%.

Πηγή: skai.gr

