Στις 26 και στις 28 Αυγούστου η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου

Στις 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μη μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και στις 28 οι συντάξεις των μισθωτών και του Δημοσίου

Συνταξιούχος

Στα τέλη Αυγούστου θα καταβληθούν οι συντάξεις του μηνός Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Η πληρωμή των συντάξεων ακολουθεί, όπως πάντα, τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

- Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
 
- Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

