Τα τιμολόγια της Protergia για τον μήνα Αύγουστο

Προσφορά της εταιρείας για τους φοιτητές το πλεονέκτημα του σταθερού λογαριασμού που προσφέρει το Protergia Picasso 

Protergia

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Αύγουστο ανακοίνωσε η Protergia, της METLEN, τονίζοντας πως συνεχίζει να προσφέρει ασπίδα στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι διακυμάνσεις της αγοράς με ανταγωνιστικές τιμές.

Συγκεκριμένα:

  • Value Secure 12M -το μπλε τιμολόγιο που προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στα 0,099 Euro/kWh με έκπτωση συνέπειας.
  • Για περισσότερο από 1 χρόνο η Protergia προσφέρει το οικιακό κυμαινόμενο «κίτρινο» τιμολόγιο Value Swift On Time Deal στην ίδια τιμή, στα 0,09093Euro/kWh.
  • Value Power & Gas 12Μ, συνδυαστική προσφορά με μειωμένη τιμή 0,0369 Euro/kWh για το φυσικό αέριο.
  • Το Πράσινο Οικιακό Τιμολόγιο Value Special διαμορφώνεται στα 0,179Euro/kWh με έκπτωση συνέπειας.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε νέο προϊόν Picasso Small 1 που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99Euro το μήνα και δύο μήνες δώρο.

Με τα προϊόντα Picasso, ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του ανάλογα τις ανάγκες του, με 9 διαφορετικά πακέτα για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες).

Παράλληλα, υπάρχει και το Powergiving. Κάθε μήνα για όλο το 2025, 1 μεγάλος νικητής κερδίζει 50.000€, 10 τυχεροί από 5.000€, και 100 πελάτες της Protergia απολαμβάνουν τον λογαριασμό τους ΔΩΡΕΑΝ για έναν ολόκληρο χρόνο. Η Protergia έχει ήδη επιβραβεύσει 777 πελάτες της για την εμπιστοσύνη τους στις προηγούμενες 7 κληρώσεις. Η επόμενη κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου!

Πηγή: skai.gr

