Τα τιμολόγια ρεύματος για τον μήνα Αύγουστο ανακοίνωσε η Protergia, της METLEN, τονίζοντας πως συνεχίζει να προσφέρει ασπίδα στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι διακυμάνσεις της αγοράς με ανταγωνιστικές τιμές.

Συγκεκριμένα:

Value Secure 12M -το μπλε τιμολόγιο που προσφέρεται για ακόμα ένα μήνα στα 0,099 Euro/kWh με έκπτωση συνέπειας.

Για περισσότερο από 1 χρόνο η Protergia προσφέρει το οικιακό κυμαινόμενο «κίτρινο» τιμολόγιο Value Swift On Time Deal στην ίδια τιμή, στα 0,09093Euro/kWh.

Value Power & Gas 12Μ, συνδυαστική προσφορά με μειωμένη τιμή 0,0369 Euro/kWh για το φυσικό αέριο.

Το Πράσινο Οικιακό Τιμολόγιο Value Special διαμορφώνεται στα 0,179Euro/kWh με έκπτωση συνέπειας.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε νέο προϊόν Picasso Small 1 που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99Euro το μήνα και δύο μήνες δώρο.

Με τα προϊόντα Picasso, ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του ανάλογα τις ανάγκες του, με 9 διαφορετικά πακέτα για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες).

Παράλληλα, υπάρχει και το Powergiving. Κάθε μήνα για όλο το 2025, 1 μεγάλος νικητής κερδίζει 50.000€, 10 τυχεροί από 5.000€, και 100 πελάτες της Protergia απολαμβάνουν τον λογαριασμό τους ΔΩΡΕΑΝ για έναν ολόκληρο χρόνο. Η Protergia έχει ήδη επιβραβεύσει 777 πελάτες της για την εμπιστοσύνη τους στις προηγούμενες 7 κληρώσεις. Η επόμενη κλήρωση έχει προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου!

