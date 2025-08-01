Του Βασίλη Καλτσά

Μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και συνεχείς αλλαγές στάσης από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, η κομβική ημερομηνία της 1ης Αυγούστου έφτασε.

Με τα ανοιχτά ζητήματα να παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, από σήμερα τίθενται σε εφαρμογή μια σειρά από δασμούς στην πλειονότητα των χωρών του πλανήτη.

Όσο και αν αποτελεί πρώτο θέμα συζήτησης σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις επιχειρήσεις και τις αγορές, πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι οι παγκόσμιες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αφορούν το 13% του συνόλου. Ποσοστό σαφώς όχι αμελητέο, αλλά όχι ιδιαίτερα ικανό να πλήξει την παγκόσμια ανάπτυξη.

Αυτό τουλάχιστον εκτιμά το ΔΝΤ, το οποίο με επικαιροποιημένη πρόβλεψή του, ανεβάζει το ποσοστό της παγκόσμιας ανάπτυξης για φέτος στο 3%.

Όπως και σε κάθε πόλεμο, ακόμα και εάν αυτός είναι εμπορικός, υπάρχουν νικητές και χαμένοι.

Τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά, γιατί οι εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ τείνουν να μεταβάλλονται εν ριπή οφθαλμού.

Οι νικητές

Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάποιον ως νικητή, αναμφίβολα ο Τραμπ φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι ο μεγάλος κερδισμένος για δύο λόγους.

Αρχικά, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να περάσει σχεδόν ότι ήθελε. Οπότε σίγουρα στη μεγάλη εικόνα, η Αμερική φαίνεται να είναι κερδισμένη γιατί αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ποιος είναι το «αφεντικό».

Φεύγοντας όμως από το φαίνεσθαι, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρά το τεταμένο εμπορικό περιβάλλον.

Από την άλλη όμως, πολλές αμερικανικές εταιρείες μιλούν για αυξήσεις τιμών ώστε να αντιμετωπίσουν το επερχόμενο κόστος, ενώ ήδη ο πληθωρισμός τσίμπησε λίγο τον Ιούνιο.

Σαφώς, περισσότερα δείγματα γραφής θα έχουμε τα επόμενα τρίμηνα, όταν θα αποτυπωθούν καλύτερα οι επιπτώσεις των δασμών.

Από το στρατόπεδο των νικητών δεν θα μπορούσε να λείψει η παραδοσιακή σύμμαχος Βρετανία. Με μια διαδικασία εξπρές γνωρίζει εδώ και καιρό ότι το εμπορικό deal έκλεισε στο 10%, το χαμηλότερο ποσοστό δασμών που μοίρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στους νικητές περιλαμβάνεται και το Πακιστάν μετά την ανακοίνωση του Ισλαμαμπάντ πως θα έχει χαμηλότερους δασμούς στις εξαγωγές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διατυμπάνισε πως πρόκειται για μια συμφωνία που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Ικανοποιημένη φέρεται να είναι και η Νότια Κορέα, μετά την επίτευξη συμφωνίας στο 15% από 25% προηγουμένως.

Οι χαμένοι

Ξεκινώντας από τα μέρη μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια συμφωνία του «μη χείρον βέλτιστον». Ανάμεσα στο αρχικό 10% και στο επαπειλούμενο 20%, η συμφωνία έκλεισε στο 15% για τα περισσότερα αγαθά, εξαιρουμένου του παγκόσμιου 50% για χάλυβα και αλουμίνιο και ένα μέρος των προϊόντων χαλκού.

Χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία φαίνεται να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα από τους δασμούς Τραμπ, με τα δύο κράτη να ζητούν ευνοϊκότερους δασμούς για αυτοκίνητα και οινοπνευματώδη ποτά.

Για την Ελλάδα, το πλήγμα φαίνεται ότι βραχυπρόθεσμα θα είναι μικρό λόγω της όχι και τόσο μεγάλης εμπορικής σχέσης με τις ΗΠΑ. Μέσο-μακροπρόθεσμα θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι δασμοί που θα πλήξουν μεγαλύτερες οικονομίες, θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος που θα μπορούσε σε δεύτερη φάση να επηρεάσει ως έναν βαθμό τον τουρισμό στη χώρα μας.

Στο στρατόπεδο των «ηττημένων» και των χαμένων από τους δασμούς Τραμπ βρίσκονται η Βραζιλία που της επιβλήθηκε δασμολογικός συντελεστής 50% από 10% με κάποιες εξαιρέσεις, καθώς ο Καναδάς με δασμούς 35% και η Ινδία με 25%.

Στους μεγαλύτερους χαμένους, αν και δεν είναι χώρα αλλά έχει συνολική κεφαλαιοποίηση που ξεπερνάει το ΑΕΠ πολλών μεγάλων κρατών, είναι ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, που φαίνεται να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα μετά και από τις πρόσφατες ανακοινώσεις ουκ ολίγων εταιρειών, οι οποίες προειδοποιούν για ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εταιρείες όπως η Volkswagen, η Stellantis, η Mercedes και η Porsche έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα υποστούν σημαντικό πλήγμα στα κέρδη τους.

Αλλά και η βιομηχανία γενικότερα θα δεχθεί πλήγμα μετά από την αύξηση των δασών από 25% σε 50% στο αλουμίνιο και στον χάλυβα.

Τα ερωτηματικά

Υπάρχουν, όμως, και ερωτηματικά. Τα δύο μεγαλύτερα είναι η Κίνα και η Ρωσία.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα έχουν αυτήν τη στιγμή καταληκτική ημερομηνία την 12η Αυγούστου. Η προκαταρκτική συμφωνία του Μαΐου προέβλεπε δασμούς 30% από 145% στην Κίνα και 10% από 125% για τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ όμως, έχει απειλήσει ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί εάν δεν επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία μέχρι τις 12 Αυγούστου, ενώ πρόσφατα προειδοποίησε για δασμούς 100% στις χώρες που συνεργάζονται με τη Ρωσία (μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Κίνα και η Ινδία).

Την Πέμπτη, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται σε τροχιά προς μια εμπορική συμφωνία.

Όσον αφορά τη Ρωσία, ο Τραμπ απείλησε τη Μόσχα με δασμούς 100% στα μέσα Ιουλίου, εάν δεν τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εντός 50 ημερών.

Μετά από λίγες ημέρες άλλαξε την προθεσμία, η οποία πλέον εκπνέει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι έχει παρακινήσει τη Ρωσία προς τον στόχο της επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Εν τω μεταξύ, την τελευταία στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση 90 ημερών για την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία με το Μεξικό.

Το Μεξικό θα συνεχίσει να πληρώνει δασμό 25% στη φαιντανύλη, δασμό 25% στα αυτοκίνητα και δασμό 50% στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τον χαλκό.

Οι δασμοί που αναμένεται να ισχύσουν από σήμερα, 1η Αυγούστου σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ

*Παράταση 90 ημερών για την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία με το Μεξικό, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

Οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ

