Μειωμένα τα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Αύγουστο παρά την αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής

Μειωμένα σε σχέση με τον Ιούλιο είναι τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Αύγουστο που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, παρά την αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής τον περασμένο μήνα.

Ειδικότερα:

Το " πράσινο " οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,15153 Euro/kWh, από 0,156 τον Ιούλιο καθώς η ΔΕΗ εφαρμόζει έκπτωση 12,5% στη βασική τιμή απορροφώντας έτσι την αύξηση κατά 17,7% στη χονδρεμπορική τιμή του Ιουλίου. Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης (για τους πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, το παλιό "νυχτερινό"), η τιμή του πράσινου τιμολογίου διαμορφώνεται σε 0,12786 Euro/kWh .

" οικιακό τιμολόγιο διαμορφώνεται στα από 0,156 τον Ιούλιο καθώς η ΔΕΗ εφαρμόζει έκπτωση 12,5% στη βασική τιμή απορροφώντας έτσι την αύξηση κατά 17,7% στη χονδρεμπορική τιμή του Ιουλίου. (για τους πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, το παλιό "νυχτερινό"), η τιμή του πράσινου τιμολογίου διαμορφώνεται σε . Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all μειώνεται στα 0,13898 Euro/kWh , με έκπτωση 22% στη βασική τιμή.

κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all μειώνεται στα , με έκπτωση 22% στη βασική τιμή. Στα μπλε (σταθερά) τιμολόγια, η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter διαμορφώνεται στα 0,145Euro/kWh, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline διατίθεται στα 0,142Euro/kWh. Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo χρεώνει 0,095Euro/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Όπως αναφέρει εξάλλου η επιχείρηση: «Χωρίς προϋποθέσεις, με χαμηλό πάγιο και δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης μέσω των ζωνών χαμηλής κατανάλωσης, τα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ παραμένουν σταθερή και αξιόπιστη επιλογή για κάθε νοικοκυριό.

Η ΔΕΗ προχωρά σε μια επιπλέον καλοκαιρινή προωθητική ενέργεια για όλους τους πελάτες της στο Γ1/Γ1Ν τιμολόγιο διατηρώντας για τους επόμενους 2 μήνες σταθερό το όριο του πρώτου κλιμακίου κατανάλωσης στις 500 kWh. Με τη διατήρηση του υφιστάμενου ορίου, οι πελάτες της ΔΕΗ συνεχίζουν να απολαμβάνουν ευνοϊκή τιμολόγηση για μεγαλύτερο μέρος της μηνιαίας τους κατανάλωσης.

Παράλληλα, οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να επωφεληθούν από επιπλέον έκπτωση, εφόσον έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τον προηγούμενο λογαριασμό και έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία myΔΕΗ.

Η ΔΕΗ τοποθετεί σταθερά τον πελάτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο, προσφέροντας ξεκάθαρη και διαφανή τιμολόγηση, ταχύτερη εξυπηρέτηση μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια, αλλά και μία ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη ψηφιακή εμπειρία, με εργαλεία και υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα».

Πηγή: skai.gr

