Η Ελβετία τελεί υπό αργία την Παρασκευή λόγω της εθνικής εορτής της χώρας. Όμως πολλοί αναλυτές επέστρεψαν πίσω στα γραφεία τους από την είδηση κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι έχουν πληγεί με δασμολογικό συντελεστή 39% από τον Λευκό Οίκο.

Αυτό αποτέλεσε σοκ για το έθνος των Άλπεων. Οι ενδείξεις στον ελβετικό Τύπο ήταν ότι η χώρα βρισκόταν κοντά στη διαπραγμάτευση ενός πλαισίου συμφωνίας παρόμοιο με αυτά που συνήψαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία, τα οποία ορίζουν βασικούς δασμούς μεταξύ 10% και 15%, σύμφωνα με το CNBC. Αντ' αυτού, έλαβε έναν από τους υψηλότερους δασμούς από κάθε άλλη χώρα παγκοσμίως.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ελβετία, καθώς οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα έκτο των συνολικών εξαγωγών της Ελβετίας. Οι επιχειρήσεις πήραν μια ανάσα ανακούφισης τον Απρίλιο, όταν η χώρα απέφυγε τα αρχικά σχέδια για δασμό 31% και έλαβε προσωρινό δασμό 10% μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη

Από την Παρασκευή, οι νέοι δασμολογικοί συντελεστές για δεκάδες χώρες που δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από τις 7 Αυγούστου. Με δεδομένο το προηγούμενο που έχει δημιουργήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για αλλαγές της τελευταίας στιγμής, αυτό αφήνει περιθώρια για να αλλάξει η κατάσταση.

Μια μικρή ανακούφιση προκαλεί το γεγονός ότι ο δασμός 39% δεν θα περιλαμβάνει τον φαρμακευτικό τομέα, σύμφωνα με δήλωση του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων στο Reuters.

Εν τω μεταξύ, ο Λευκός Οίκος, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι « η Ελβετία αρνήθηκε να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις μειώνοντας τους εμπορικούς φραγμούς με τις ΗΠΑ».

«Έκπληκτοι»

Εν μέσω της αβεβαιότητας, οι αντιδράσεις ήταν συντριπτικά αρνητικές την Παρασκευή.

Το ομοσπονδιακό συμβούλιο της Ελβετίας δήλωσε «με μεγάλη λύπη ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στις διμερείς συνομιλίες και την πολύ εποικοδομητική στάση της Ελβετίας από την αρχή, οι ΗΠΑ προτίθενται να επιβάλουν μονομερείς πρόσθετους δασμούς.

Η ένωση μεταποιητικών επιχειρήσεων Swissmem, ανέφερε ότι ένας δασμός 39% θα έπληττε «εξαιρετικά σκληρά» τη βιομηχανία τεχνολογίας, τις εξαγωγές και, ως εκ τούτου, ολόκληρη τη χώρα, σημειώνοντας ότι κάθε δεύτερο φράγκο που εισέρχεται στην οικονομία προέρχεται από το εξωτερικό εμπόριο.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Watches of Switzerland, υποχωρεί 8,22%.

Σε σημείωμα της Παρασκευής προς τους πελάτες τους, οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας Jefferies ανέφεραν την Watches of Switzerland, μαζί με την Richemont και τη Swatch Group, ως μία από εκείνες που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα πλήγματα από τους δασμούς Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

