«Αυτόματες» αυξήσεις 19 επιδομάτων από την 1η Απρίλη

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί από την 1η Απριλίου: Όσοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, αποκομίζουν τη φετινή χρονιά τριπλό «κέρδος». Από τη μια έρχεται η νέα αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών, ήδη έχει «ψαλιδιστεί» η παρακράτηση σε ασφαλιστικές εισφορές στις αποδοχές, ενώ από τον ερχόμενο μήνα θα αυξηθούν και 19 επιδόματα.

Οι κατώτατες αποδοχές αναμένεται λοιπόν να διαμορφωθούν πέριξ των 870 ευρώ, συμπαρασύροντας αυτόματα προς τα πάνω τις τριετίες και μια σειρά επιδομάτων. Μαζί με τον κατώτατο μισθό «φουσκώνει» και το βασικό ημερομίσθιο για τον ανειδίκευτο εργάτη, όπως και μια σειρά από επιδόματα για ανέργους, εποχικά εργαζόμενους ως και… φοιτητές.

Τι θα ισχύσει για επίδομα γάμου και 3ετίες

Φυσικά, θα διαμορφωθεί αναλόγως και το επίδομα γάμου, αλλά και οι κατώτατες αποδοχές με ενσωματωμένες τριετίες.

Σήμερα ο κατώτατος μισθός είναι 710 ευρώ καθαρά (830 ευρώ μικτά) και είναι η βάση υπολογισμού των επιδομάτων προϋπηρεσίας, τα οποία έχουν «ξεπαγώσει» από την 1η Ιανουαρίου 2024 και λαμβάνουν υπόψιν την προϋπηρεσία προ της 12ης Φεβρουαρίου 2012 και μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Αυτή τη στιγμή οι αποδοχές με προϋπηρεσία (3ετία) διαμορφώνονται ως εξής:

Καμία τριετία: 830 ευρώ για τους άγαμους και 913 ευρώ για τους έγγαμους (83 ευρώ επίδομα γάμου)

Mία τριετία: 913 ευρώ για τους άγαμους και 996 ευρώ για τους έγγαμους

Δύο τριετίες: 996 ευρώ για τους άγαμους και 1.079 για τους έγγαμους

Τρεις τριετίες: 1.079 ευρώ για τους άγαμους και 1.162 ευρώ για τους έγγαμους

Με την αύξηση του κατώτατου μισθού, όλα τα ποσά αυτά θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

Ποια επιδόματα θα αυξηθούν «αυτόματα»

Η αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών συμπαρασύρει «αυτόματα» και μια σειρά από βασικά επιδόματα, όπως για παράδειγμα το επίδομα ανεργίας που υπολογίζεται πως θα ανέβει από τα 509 ευρώ στα 534 ευρώ.

Συγκεκριμένα τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό είναι τα εξής:

Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός.

Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός

Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα.

Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα.

Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα.

Επίσχεσης εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα.

Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί.

Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. Ημερομισθίων.

Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. Ημερομισθίων.

Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. Ημερομισθίων

Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης): το 70% των 35 κατ. Ημερομισθίων.

Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας.

Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας.

Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. Ημερομισθίου

Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού

Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός.

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο.

Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού.

Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατώτατα ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατώτατα ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς.



