Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της στο εύρος του 4,25% έως 4,50%.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 383,32 μονάδων (+0,92%), στις 41.964,63 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 246,67 μονάδων (+1,41%), στις 17.750,79 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 60,63 μονάδων (+1,08%), στις 5.675,29 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

