Μπαράζ ελέγχων από την ΑΑΔΕ το 2025

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε όλες τις δηλώσεις τους, ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και η νέα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, τονίζουν τις τελευταίες ημέρες ότι ο δρόμος για τις νέες φοροελαφρύνσεις περνάει μέσα από τα αποτελέσματα του έργου της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Αν κάποιος λοιπόν φαντάζεται ότι οι έλεγχοι προς πάσα κατεύθυνση θα ενταθούν το 2025 πέφτει απολύτως μέσα.

H ΑΑΔΕ μέσα στη χρονιά – αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία και τις συνέργειες που έχει στη διάθεση της – θα διεξάγει περισσότερους από 172.500 ελέγχους.



28.500 θα είναι στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (με στόχο τη βεβαίωση 1,8δισ€ τουλαχιστον) εκ των οποίων:

9.218 με αξιοποίηση στοιχείων διασταυρώσεων POS, myDATA, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κι άλλα εργαλεία για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους.

500 σε περιπτώσεις αγοράς περιουσιακών στοιχείων με μετρητά

1.000 έλεγχοι επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετησίου εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

6.082 σε επιχειρήσεις με μεγάλη παραβατικότητα, μεγάλο φορολογικό κενό, κατόπιν κριτηρίων κινδύνου.

2.000 βάσει αποφάσεων.

1.500 κατόπιν πληροφοριακών δελτίων και πληροφοριακών εκθέσεων των ΥΕΔΔΕ και εισηγήσεων των προϊσταμένων των ΦΕΥ.

4.200 για επιστροφή ΦΠΑ

1500 για επιστροφή ΦΕΝΠ

2.500 για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των ετήσιων υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Εκτός όμως από τα γραφεία τους και τους υπολογιστές τους, οι ράμπο της ΑΑΔΕ, θα «οργώσουν» την επικράτεια πραγματοποιώντας συνολικά τουλάχιστον 43.000 μερικούς επιτόπιους ελέγχους εκ των οποίων:

18.000 προληπτικούς

4.000 σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών.

15.600 σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών (με αξιοποίηση δεδομένων από το σύστημα εισροών εκροών και των αναφορών από την εφαρμογή appodixi).

1.200 σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.

800 σε νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις για φορολογικό έτος 2022

13.600 ελέγχους δίωξης θα προσθέσουν οι Κινητές μονάδες ελέγχου :

6.790 σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, δηλαδή καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα.

260 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα.-

6.550 σε άλλους τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών



400 ελέγχουν θα κάνει η Θαλάσσια Ομάδα Ελέγχου, με αξιοποίηση των αντιλαθρεμπορικών σκαφών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, στοχεύοντας κυρίως στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών.



Σχεδιάζονται επίσης τουλάχιστον 9 κοινές (φορολογική – τελωνειακή και χημική διοίκηση) επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια. 4 θα αφορούν τη νοθεία αλκοολούχων ποτών και 5 τη νοθεία καυσίμων

Στο παιχνίδι και οι τελωνειακές αρχές με 73.400 διωκτικούς ελέγχους:

33.410 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, δηλαδή καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα.

4.140 σε παραποιημένα προϊόντα.

9.400 σε διακίνηση ρευστών διαθεσίμων.

23.200 σε άλλους τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών

3.250 σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

13.700 έλεγχοι εγγράφων θα διενεργηθούν εκ των υστέρων από τα τελωνεία και τις ΕΛΥΤ

Πηγή: skai.gr

