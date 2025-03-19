Απαραίτητη είναι η ενεργοποίηση των προπληρωμένων καρτών για πρόσβαση στα επιδόματα και τις παροχές της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με ενημέρωση της υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως 50% του ποσού κάθε καταβαλλόμενου επιδόματος, ενώ το υπόλοιπο δαπανάται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της προπληρωμένης κάρτας. Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε είδους αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, εξαιρουμένων των συναλλαγών που αφορούν σε αγορά όπλων και τυχερά παίγνια.

Από τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας εξαιρούνται τα άτομα που διαθέτουν γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ ότι έχουν οπτική αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η καταβολή μέσω πίστωσης λογαριασμού πληρωμών (IBAN).

Συγκεκριμένα, μέσω προπληρωμένης κάρτας καταβάλλονται οι εξής παροχές:

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας Επίδομα Μακροχρόνια Ανέργων Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα Επίδομα Εργασίας Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας Επίδομα Γονικής 'Αδειας Ειδικό Επίδομα Ευάλωτων Ομάδων Επίδομα Αποκλειστικών Νοσοκόμων Επίδομα Ξεναγών Επίδομα Δασεργατών Απομάκρυνση-Διακοπή Εργασιών Εκδοροσφαγέων Ειδική Επιδότηση Εκδοροσφαγέων Ειδική Συμπληρωματική Παροχή Ανεργίας Φορτοεκφορτωτών

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών που συμμετέχουν στην έκδοση ειδικής προπληρωμένης κάρτας είναι:

Εθνική Τράπεζα

Alpha Bank

Attica Bank

Τράπεζα Πειραιώς

Eurobank

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Η προπληρωμένη κάρτα εκδίδεται αυτόματα μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.

Όσοι ήδη λαμβάνουν κάποιο από τα επιδόματα που εντάσσονται στο νέο σύστημα πληρωμής ή πρόκειται να τα λάβουν εντός του πρώτου τριμήνου του 2025, θα πρέπει, λοιπόν, να μεριμνήσουν για δύο βασικά βήματα: Πρώτον, να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών (IBAN) σε μια από τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον δεν διαθέτουν ήδη ενεργό λογαριασμό ή λαμβάνουν τις παροχές τους μέσω ΕΛΤΑ. Δεύτερον, να επικαιροποιήσουν έγκαιρα τα στοιχεία τους, ειδικά τις διευθύνσεις τους, στις ηλεκτρονικές εφαρμογές των επιδομάτων που λαμβάνουν από τη ΔΥΠΑ ή/και τον ΟΠΕΚΑ.

Για την πορεία της αίτησης έκδοσης της κάρτας (υποβολή, έγκριση ή απόρριψη), οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω προσωποποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος. Μπορούν όμως ανά πάσα στιγμή να εισέρχονται με τους κωδικούς TaxisNet στο νέο πληροφοριακό σύστημα και να ελέγχουν την πορεία της αίτησης: https://prepaid.minscfa.gov.gr/

Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ οι κάτοχοι προπληρωμένης κάρτας θα συμμετέχουν σε ειδικό πρόγραμμα δημόσιας κλήρωσης (λοταρία) για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του οποίου θα αναδειχθούν συνολικά 8.500 τυχεροί, καθένας εκ των οποίων θα κερδίσει από 1.000 ευρώ. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση της προπληρωμένης κάρτας για αγορές (πάνω δηλαδή από το ελάχιστο ποσοστό του 50%), τόσο περισσότεροι θα είναι οι λαχνοί συμμετοχής στην κλήρωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

