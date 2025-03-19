Αμετάβλητα για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση στο εύρος του 4,25%-4,50% κράτησε τα επιτόκιά της η Federal Reserve, την Τετάρτη, μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC), με τους υπευθύνους χάραξης της νομισματικής πολιτικής ωστόσο να εμφανίζονται διχασμένοι ως προς τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν, καταδεικνύοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά τον αντίκτυπο των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ στην πραγματική οικονομία αλλά και το πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Στην πλειοψηφία τους, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας συνεχίζουν να βλέπουν δύο μειώσεις επιτοκίων των 25 μονάδων βάσης έκαστη αργότερα το τρέχον έτος, όπως και στην προηγούμενη πρόβλεψή τους προ τριμήνου, παρότι αναμένουν επιβράδυνση της οικονομίας και υψηλότερο πληθωρισμό.

Πιο συγκεκριμένα, εννέα από τα συνολικά 19 μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς εκτιμούν ότι τα επιτόκια της Fed θα διαμορφωθούν στο εύρος του 3,75%-4,00% έως το τέλος του έτους. Τρεις θεωρούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να προχωρήσει σε τρεις μειώσεις, ενώ τέσσερις εμφανίζονται πιο φειδωλοί και θεωρούν ότι μια μείωση θα ήταν πιο κατάλληλη. Τέλος, τέσσερα μέλη της FOMC θεωρούν ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων της φέτος.

Παράλληλα, έως το τέλος του 2026 εκτιμούν ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.

Ωστόσο, το αν τελικά θα υλοποιηθούν αυτές οι προβλέψεις μένει να φανεί, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους ότι η αβεβαιότητα παραμένει πολύ αυξημένη, καθώς οι δασμοί στις εισαγωγές από τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ και οι αμοιβαίοι δασμοί που έχει προαναγγείλει στις εισαγωγές των ΗΠΑ από όλες τις χώρες, πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών βραχυπρόθεσμα, αν και δεν είναι σαφές εάν η αύξηση αυτή θα μεταφραστεί τελικά σε επίμονα υψηλότερο πληθωρισμό.

Οι αξιωματούχοι της Fed δήλωσαν πάντως ότι είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τα επιτόκια με βάση τον συνολικό αντίκτυπο που θα έχουν οι πολιτικές του Τραμπ στην πραγματική οικονομία, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης περικοπές στις ομοσπονδιακές δαπάνες και τους φόρους καθώς και κινήσεις απορρύθμισης και ελέγχους της μετανάστευσης.

Πολιτικές που έχουν πυροδοτήσει φόβους για επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομία και ενδεχομένως νέα αύξηση του πληθωρισμού και έχουν τροφοδοτήσει ένα κύμα αποστροφής των επενδυτών από τις χρηματιστηριακές αξίες τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ αναμένουν ότι ο πληθωρισμός, με βάση τον προτιμώμενο δείκτη της Fed, θα διαμορφωθεί στο 2,8% στο τέλος του τρέχοντος έτους, αντί για 2,5% που εκτιμούσαν τον Δεκέμβριο, πριν υποχωρήσει κοντά στον στόχο του 2% και συγκεκριμένα στο 2,2% το επόμενο έτος, μια ελαφρώς βραδύτερη αποκλιμάκωση σε σύγκριση με αυτήν που προέβλεπαν πριν από τρεις μήνες.

Παράλληλα, αναμένουν ηπιότερη ανάπτυξη της οικονομίας κατά 1,7% φέτος, αντί για 2,1% που ανέμεναν τον Δεκέμβριο, και ελαφρώς υψηλότερη ανεργία στο 4,4% έναντι 4,3% που περίμεναν τρεις μήνες πριν.

Πηγή: skai.gr

