Μια ακόμη επένδυση έρχεται να προστεθεί στις επενδύσεις και τα μεγάλα έργα τουριστικής οικιστικής ανάπλασης, που είναι σε πλήρη εξέλιξη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ειδικότερα την εβδομάδα που μας πέρασε η Henderson Park και η Hines ανακοίνωσαν την έναρξη της κατασκευής του Apollo Hills, ενός έργου οικιστικής ανάπτυξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ στη Βούλα. Ταυτόχρονα συνεργάζονται με την Greece Sotheby's International Realty (φωτογραφίες) για την πώληση των κατοικιών του νέου πολυτελούς οικιστικού συγκροτήματος στη Βούλα.

Στρατηγικά τοποθετημένο, μόλις 16 χιλιόμετρα νότια του κέντρου της Αθήνας, στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Υμηττού, το Apollo Hills συνδυάζει την εύκολη πρόσβαση στην πόλη με την άμεση επαφή με τη φύση, θέτοντας ένα νέο πρότυπο για την ποιότητα ζωής στην Αθήνα.

Μεταξύ άλλων όπως ανακοινώθηκε, το συγκρότημα διαθέτει μία εξωτερική πισίνα, μια εξωτερική παιδική χαρά και μία εσωτερική πισίνα, που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, σύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου και ιδιωτικούς κήπους καθώς και 24ωρες βοηθητικές υπηρεσίες και υπόγειος χώρος στάθμευσης.

Η ανακοίνωση, όπως επισημάνθηκε, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοιου είδους αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα, η οποία συνδυάζει το ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα της Hines στην ανάπτυξη κατοικιών με τη σημαντική εμβέλεια της Greece Sotheby's International Realty στις αντίστοιχες αγορές.

Όπως αναφέρουν οι συνεργαζόμενες εταιρείες, το Apollo Hills, σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Porphyrios Associates, αναμένεται να μεταμορφώσει ένα αστικό σημείο σε μια εκλεπτυσμένη οικιστική κοινότητα.

Ο Σάββας Σαββαΐδης, President και CEO της Greece Sotheby's International Realty ανέφερε ότι τo Apollo Hills είναι ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα, σχεδιασμένο για να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις και προσδοκίες του ελληνικού και διεθνούς αγοραστικού κοινού, ενώ επισήμανε ότι καταγράφεται ήδη σημαντικός αριθμός προκρατήσεων οι οποίες αναμένεται να ενταθούν με την επίσημη έναρξη των πωλήσεων.

Το συγκεκριμένο έργο, για τη δημιουργία του οποίου συνεργάστηκε και το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο Diarchon, αναδεικνύει τη Βούλα ως ένα από τα πιο ελκυστικά προάστια της Αθηναϊκής Ριβιέρας, δημιουργώντας παράλληλα και ένα νέο σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη μέσω της πράσινης με πιστοποίηση BREEAM αρχιτεκτονικής του.

Με στόχο να προσφέρει στην τοπική κοινωνία, το Apollo Hills έχει παραχωρήσει περισσότερα από 11.000 τ.μ. για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων και πάρκων στην περιοχή. Επιπλέον η κοινότητα δημιουργείται με απόλυτο σεβασμό στους υφιστάμενους πολεοδομικούς κανόνες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Αθηναϊκή Ριβιέρα - Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ- Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα

Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που αποτελεί μια ακτογραμμή μήκους περίπου 70 χιλιόμετρων στο νοτιοανατολικό τμήμα του νομού Αττικής, που εκτείνεται από το λιμάνι του Πειραιά έως το ακρωτήριο του Σουνίου, εκτός από τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στο Ελληνικό, που είναι σε πλήρη εξέλιξη από την LAMDA Development, σε πορεία υλοποίησης βρίσκονται σειρά οικιστικών και τουριστικών αναπλάσεων με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που οδηγούν στην περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής και των Δήμων που περιλαμβάνουν. Δημιουργούνται έτσι πολλές νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά τη διάρκεια των έργων όσο και σε μόνιμη βάση, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις τοπικές κοινωνίες και το επιχειρείν γενικότερα. Όπως επισημαίνουν εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, μοναδικότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας πέρα της φυσικής ομορφιάς και του κλίματος έγκειται στο γεγονός ότι είναι προσβάσιμη σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπως έχουν επισημάνει σε δημόσιες τοποθετήσεις τους στελέχη της αγοράς ακινήτων θεωρούνται οι τιμές πώλησης που παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν εξακολουθούν να υπολείπονται κατά πολύ σε σχέση με τις τιμές πώλησης ακινήτων στη Γαλλική Ριβιέρα, την Ισπανική, την Ιταλική κλπ. Καθώς η αγορά ακινήτων, όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, απευθύνεται και σε διεθνές κοινό, οι συγκρίσεις τιμών δεν γίνονται σε εσωτερικό επίπεδο χώρας, αλλά σε περιφερειακό και διεθνές, με αποτέλεσμα η Αθηναϊκή Ριβιέρα να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Χαρακτηριστικό της μεγάλης ζήτησης στην περιοχή είναι οι πωλήσεις κατοικιών στο Ελληνικό. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Develepment Οδυσσέας Αθανασίου σε συνέντευξη του στο Bloomberg, 500 διαμερίσματα/κατοικίες που βγήκαν μέχρι σήμερα προς πώληση στο πλαίσιο της ανάπλασης του Ελληνικού έχουν ήδη γίνει sold out, με τη ζήτηση να είναι έντονη και για τα νέα ακίνητα που βγαίνουν στην αγορά.

