Σημαντική μείωση, που αγγίζει το 11%, έχει σημειωθεί τους τελευταίους δύο μήνες στην τιμή της βενζίνης, ανακουφίζοντας τα νοικοκυριά τη στιγμή που οι πληθωριστικές πιέσεις συμπιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το κόστος των καυσίμων στην Ελλάδα έχει μάλιστα μειωθεί περισσότερο από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι η χώρα μας έχει αφομοιώσει πιο αποτελεσματικά την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ενέργειας σε σύγκριση με άλλες αγορές στη Γηραιά Ήπειρο.

Η μείωση του κόστους της βενζίνης είναι σημαντική για την οικονομία καθώς έχει ευρύτερη αποπληθωριστική επίδραση, με δεδομένο ότι περιορίζεται το κόστος των εμπορικών μετακινήσεων και των μεταφορών στην εφοδιαστική αλυσίδα, γεγονός που συμβάλλει σε συγκράτηση ή μείωση των τιμών.

Η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων πήρε την ανιούσα στην Ελλάδα στα μέσα Αυγούστου κι έφτασε στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων μηνών, στα 2,040 ευρώ ανά λίτρο, στις 25 Σεπτεμβρίου.

Ήταν η εβδομάδα που η αξία του πετρελαίου Brent, η οποία χρησιμοποιείται παγκοσμίως ως δείκτης για τιμολογήσεις ενεργειακών προϊόντων, ξεπέρασε τα 96 δολάρια ανά βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο για το 2023.

Έκτοτε όμως η «95άρα» αμόλυβδη κινείται σταθερά καθοδικά, με αποτέλεσμα στις χθεσινές πανελλαδικές μετρήσεις η μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 1,817 ευρώ, σύμφωνα με το νεότερο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, που συνιστά πτώση της τάξης του 10,9%.

Η υποχώρηση του μέσου κόστους στην ΕΕ ήταν χαμηλότερη, λίγο κάτω από 8,5%, όπως προκύπτει από τα εβδομαδιαία δελτία που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ανάλογα σημαντικές μειώσεις καταγράφονται το ίδιο διάστημα σε ακόμα δύο είδη καυσίμων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα, στην αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου οι τιμές έχουν «κατρακυλήσει» κατά 8,6% και 10,5% αντίστοιχα.

Παρά τις προσπάθειες του ΟΠΕΚ+ να τονώσει τις τιμές του αργού στην παγκόσμια αγορά, μέσω στοχευμένων μειώσεων στην ημερήσια εξόρυξη και εξαγωγή, το Brent βρίσκεται σήμερα κάτω από τα 77 δολάρια ανά βαρέλι και η βορειοαμερικανική ποικιλία West Texas κινείται κοντά στα 71 δολάρια.

