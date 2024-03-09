Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 15 Μαρτίου

Συνολικά 89.328.030 ευρώ θα καταβληθούν σε 80.380 δικαιούχους, από τις 11 έως τις 15 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

- από τις 11 έως τις 15 Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 25.6000.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

- στις 14 Μαρτίου 2024, θα καταβληθούν 228.030 ευρώ σε 200 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 30 εκατ. ευρώ σε 54.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 18 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 2 εκατ. ευρώ σε 4.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα,

- 12 εκατ. ευρώ σε 150 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου» και

- 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

