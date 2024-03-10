Το κλειδί της ελληνικής οικονομικής επιτυχίας βρίσκεται στον συνδυασμό της δημοσιονομικής σοβαρότητας με μια φιλική προς την επιχειρηματικότητα πολιτική, δηλώνει σε εκτενή συνέντευξη του στο γαλλικό περιοδικό L'EXPRESS ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

«Περάσαμε μια δραματική δεκαετία. Σήμερα, νομίζω ότι η Ελλάδα αποδεικνύεται μια καλή έκπληξη για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομία μας ανέκαμψε γρήγορα τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρά τις διαδοχικές κρίσεις: πανδημία, τιμές ενέργειας και πόλεμος στην Ουκρανία» εξηγεί ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πέτυχε τη δημοσιονομική εξυγίανση χάρη σε έναν πρωτοφανή ρυθμό μείωσης του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και αποκατέστησε το πρωτογενές της πλεόνασμα ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

«Πέρυσι, καταγράψαμε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ τρεις φορές υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2022 και πλέον μεγάλες διεθνείς εταιρείες επενδύουν στην Ελλάδα, όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Pfizer, η J.P. Morgan, η Cisco κ.ά. Το ποσοστό των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε από 38% σε 50% του ΑΕΠ μέσα σε τέσσερα χρόνια» σημειώνει ο Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνοντας ότι το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σημαντικά, οι περισσότεροι οίκοι αξιολόγησης έχουν αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, το τραπεζικό σύστημα έχει εξυγιανθεί και οι καταθέσεις αυξήθηκαν από 150 σε 200 δισ. μεταξύ 2019 και 2023.

Ως προς τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι μειώθηκαν ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων, ο φόρος στα μερίσματα και οι εργοδοτικές εισφορές σημειώνοντας εκ παραλλήλου ότι δημιουργήθηκε ένα ειδικό καθεστώς που αποσκοπεί στην προσέλκυση φορολογικών κατοίκων της αλλοδαπής, με απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος 50% για επτά χρόνια για όσους δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. «Στόχος μας είναι να πείσουμε τους συμπατριώτες μας που έφυγαν στο εξωτερικό πριν από αρκετά χρόνια -η γενιά του brain drain- να επιστρέψουν στη χώρα».

Αναφερόμενος εξάλλου στην εισαγωγή του αεροδρομίου της Αθήνας στο χρηματιστήριο ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η ενέργεια αυτή «κατέστησε δυνατή την ενίσχυση του ελληνικού χρηματιστηρίου με μια μεγάλη εταιρεία αλλά και την ενίσχυση του ίδιου του αεροδρομίου, το οποίο χρειάζεται επενδύσεις για να εκσυγχρονιστεί».

Ερωτηθείς στη συνέχεια ο υπουργός για την μείωση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα απάντησε ότι η απώλεια εσόδων από τη μη καταβολή του ΦΠΑ, που έφτασε το 23% το 2018, το 2023 έπεσε στο 15% και ότι η κυβέρνηση έλαβε μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε έντεκα τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και του πετρελαϊκού τομέα. Σημείωσε ακόμη πως σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των Ελλήνων υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως για χρόνια, οι αυτοαπασχολούμενοι πλήρωναν στην Ελλάδα κατά μέσο όρο, λιγότερους φόρους από άλλους Έλληνες εργαζόμενους και ότι αυτό ήταν απαράδεκτο.

Ως προς το ζήτημα του δημόσιου χρέους ο Κωστής Χατζηδάκης επισήμανε ότι στόχος είναι η μείωση του στο 140% του ΑΕΠ το 2027. «Έχουμε πάρει τα μαθήματα του παρελθόντος. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνατότητές της και ότι σήμερα επενδυτές και αγορές παρακολουθούν στενά όσα αποφασίζονται στη Βουλή μας» δήλωσε ο έλληνας υπουργός. Τέλος σχολιάζοντας την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων φέτος στο Παρίσι, 20 χρόνια μετά τους αντίστοιχους Αθήνας, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε τα εξής: «Διαφωνώ με την άποψη ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 ήταν η αιτία της δημοσιονομικής κρίσης της Ελλάδας. Το πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Θυμόμαστε αυτούς τους Αγώνες, όχι μόνο για τα γήπεδα και τα κτίρια που έχουν απομείνει, αλλά και γιατί οι Έλληνες έχουν ιδιαίτερη σχέση με αυτό το γεγονός. Είναι μέρος της κληρονομιάς μας στον κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Γαλλία διοργανώνει τους Αγώνες φέτος, στο Παρίσι. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί Έλληνες θα τους παρακολουθήσουν στην τηλεόραση, ή θα έρθουν εκεί».

