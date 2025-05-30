«Η ανεργία υποχωρεί σταθερά και μαζί της υποχωρούν και οι ανισότητες στην αγορά εργασίας: η ανεργία των γυναικών μειώθηκε στο 10,8% από 13,6% πέρσι τον Απρίλιο, ενώ των νέων στο 20,4% από 24,2% πέρσι. Συνεχίζουμε με περισσότερες και καλύτερες δουλειές για όλους», αναφέρεται σε ανάρτηση της ελληνικής κυβέρνησης για τη μείωση της ανεργίας στο 8,3% τον Απρίλιο.

Η περσινή αντίστοιχη τιμή ήταν στο 10,8% και όπως σημειώνεται στην ανάρτηση πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών.

Η ανεργία υποχωρεί σταθερά και μαζί της υποχωρούν και οι ανισότητες στην αγορά εργασιας: η ανεργία των γυναικών μειώθηκε στο 10,8% από 13,6% πέρσι τον Απρίλιο, ενώ των νέων στο 20,4% από 24,2% πέρσι. Συνεχίζουμε με περισσότερες και καλύτερες δουλειές για όλους. pic.twitter.com/LYGHKTKD6x — Ελληνική Κυβέρνηση (@govgr) May 30, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.