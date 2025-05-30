Λογαριασμός
Ανάρτηση της κυβέρνησης για τη μείωση της ανεργίας στο 8,3% τον Απρίλιο: Το χαμηλότερο ποσοστό των 17 ετών

Η περσινή αντίστοιχη τιμή ήταν στο 10,8% και όπως σημειώνεται στην ανάρτηση πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών

ψηφιακή κάρτα εργασίας

«Η ανεργία υποχωρεί σταθερά και μαζί της υποχωρούν και οι ανισότητες στην αγορά εργασίας: η ανεργία των γυναικών μειώθηκε στο 10,8% από 13,6% πέρσι τον Απρίλιο, ενώ των νέων στο 20,4% από 24,2% πέρσι. Συνεχίζουμε με περισσότερες και καλύτερες δουλειές για όλους», αναφέρεται σε ανάρτηση της ελληνικής κυβέρνησης για τη μείωση της ανεργίας στο 8,3% τον Απρίλιο.

Η περσινή αντίστοιχη τιμή ήταν στο 10,8% και όπως σημειώνεται στην ανάρτηση πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών.

