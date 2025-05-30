Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις, για δεύτερη συνεδρίαση, για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15 διαμορφώνεται στις 1.849,54 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 115,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,37%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,99%), της Aegean Airlines (+0,47%), της Optima (+0,41%) και της Eurobank (+0,40%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,14%), της Alpha Bank (-2,20%), της Jumbo (-1,30%) και του ΟΤΕ (-1,15%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 6.405.938 και 3.916.838 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 18,52 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 17,28 εκατ. ευρώ

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 57 πτωτικά και 22 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ίλυδα (+10,00%) και Q&R (+6,18%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου (-5,80%) και Λεβεντέρης(π) (-4,76%).



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

