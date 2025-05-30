ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,3% η ανεργία τον Απρίλιο

Στο 8,3% υποχώρησε η ανεργία τον Απρίλιο του 2025 -έναντι 10,8% τον Απρίλιο του 2024 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω, 8,9% τον Μάρτιο του 2025- ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Απρίλιο 2025, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.313.817 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 24.554 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 (0,6%) και αύξηση κατά 28.144 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (0,7%).

Παράλληλα, οι άνεργοι ανήλθαν σε 391.263 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 128.525 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 (-24,7%) και μείωση κατά 26.943 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (-6,4%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.050.528, σημειώνοντας αύξηση κατά 77.322 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 (2,6%) και μείωση κατά 3.569 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (-0,1%).

Κεραμέως: Η χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών

Την υποχώρηση της ανεργίας χαιρέτισε σε ανάρτησή της η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

«Είναι η χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, και η χώρα μας έχει πλέον χαμηλότερη ανεργία από την Σουηδία, την Εσθονία, την Φινλανδία, την Ισπανία».

Οι προσπάθειες όλων μας έχουν αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε δυναμικά με πολιτικές τόνωσης της απασχόλησης, μείωσης της ανεργίας και επαναπατρισμού Ελλήνων από το εξωτερικό. Επόμενη πρωτοβουλία μας αύριο, Σάββατο: Ημέρα Καριέρας στη Στουτγκάρδη με πάνω από 1000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα».

Νέα πολύ σημαντική μείωση της ανεργίας, από 10,8% τον Απρίλιο 2024 σε 8,3% τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Είναι η χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, και η χώρα μας έχει πλέον χαμηλότερη ανεργία από την Σουηδία, την Εσθονία, την Φινλανδία, την Ισπανία. Οι… pic.twitter.com/9V3HJGJ9AN — Niki Kerameus (@nkerameus) May 30, 2025

