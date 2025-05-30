Στην παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», έως τις 30 Ιουνίου του 2025, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στόχος της παράτασης είναι η διευκόλυνση των υποψήφιων δικαιούχων στην προσπάθεια συλλογής και ορθής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται στον οδηγό του προγράμματος.

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 153,7 εκατ. ευρώ, επιχορηγεί επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε σχεδιαζόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα ή για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε υφιστάμενα, ενεργά φωτοβολταϊκά συστήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, επιδοτείται, αποκλειστικά, το σύστημα αποθήκευσης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: http://exoikonomo-epixeiro-fotovoltaika.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 213 151 3740 (καθημερινές, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.).

Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU. Φορέας διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος είναι η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας/Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ).

Πηγή: skai.gr

