Υπερταμείο: Έντεκα «μνηστήρες» για το camping στο Ποσείδι Καλάνδρας

Έντεκα (11) επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ακτή και Camping Ποσειδίου Καλάνδρας», έκτασης περίπου 129 στρεμμάτων, που βρίσκεται στο Ποσείδι, της Δημοτικής Ενότητας Καλάνδρας, στον Δήμο Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα εξής σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

AGROTECH ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ

CAMPEGGIO BELLA ITALIA SPA

DAMCO ENERGY Α.Ε.

DIT HOTELI OOD

IKOS BIDCO M.A.E.

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.

REAL ESTATES BG – AGI BRE PARTICIPATIONS 3 EOOD

SMART PROPERTY FUND AD

ΕΛΙΒΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Σ. ΚΑΙ Α. ΜΑΜΑΔΑΣ Α.Ε.

H α΄ φάση του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προεπιλογή των υποψήφιων που θα συνεχίσουν στη β΄ φάση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν Οικονομικές Προσφορές.

Για το ακίνητο έχει εκπονηθεί Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ), στο οποίο προβλέπεται η χωροθέτηση ζώνης Τουρισμού – Αναψυχής στο σύνολο του ακινήτου. Το ΕΣΧΑΔΑ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) θα εγκριθούν το επόμενο διάστημα με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ακίνητο βρίσκεται σε επαφή με οικιστικούς και παραθεριστικούς οικισμούς (Ποσείδι, Καλάνδρα, Σκάλα Φούρκας) και σε κοντινή απόσταση από αρκετά ξενοδοχειακά συγκροτήματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Καλάνδρας. Απέχει 2,6 χλμ. από τον παραλιακό οικισμό Ποσείδι, 5 χλμ. από την Καλάνδρα, 10 χλμ. από τη Σκάλα Φούρκας και περίπου 25 χλμ. από την Κασσάνδρεια, που αποτελεί τη διοικητική έδρα του Δήμου Κασσάνδρας.

Σε απόσταση μόλις 5 χλμ. βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του ναού του Ποσειδώνα, που αποτελεί το αρχαιότερο ιερό του Ποσειδώνα και λειτουργεί ως τοπόσημο για την περιοχή. Τοπόσημο για την περιοχή αποτελούν και οι κατασκηνώσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργούν στην Καλάνδρα Χαλκιδικής από το 1960.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.