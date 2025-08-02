Του Βασίλη Καλτσά

Σε δυσθεώρητα ύψη έχουν «σκαρφαλώσει» οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας, οι οποίες πλέον συγκρίνονται με αυτές προ κρίσης.

Μετά και την ψήφιση του νέου οικοδομικού κανονισμού, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα κινηθούν οι τιμές από εδώ και πέρα.

Ποια θα είναι η επίδραση στις τιμές ακινήτων από το ΝΟΚ

«Η εύκολη απάντηση είναι ότι ο ΝΟΚ «θα ανεβάσει τις τιμές, όμως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών της Ελλάδας πλησιάζουμε (ή έχουμε ήδη φτάσει) το όριο πάνω από το οποίο οι αυξήσεις στα νεόδμητα δεν θα γίνουν αποδεκτές από τους αγοραστές», τονίζει στο skai.gr, ο κ Ηλίας Παπαγεωργιάδης, CEO της MORE Group of Companies.



«Στην πράξη η επίδραση θα έχει να κάνει με τις τιμές των οικοπέδων, όπου πλέον οι υπολογισμοί γίνονται αυστηρά με βάση τον συντελεστή δόμησης που αναγράφεται στο τοπογραφικό και απορρίπτονται οι πάσης φύσεως συζητήσεις για 'κόλπο με το οποίο θα κτίσεις περισσότερα'», επισημαίνει.



«Σιωπηλά σε κάποιες περιοχές της Αττικής έχουμε μείωση τιμών οικοπέδων, όταν κάποιος θέλει πραγματικά να πουλήσει», προσθέτει ο κ. Παπαγεωργιάδης.

Ο ρόλος της προσφοράς και της ζήτησης

Το τελευταίο διάστημα έχουν παρθεί μια σειρά από μέτρα για να 'εκτονωθεί' η στεγαστική κρίση, όπως η αυστηροποίηση των κανόνων για τα Airbnb και την Golden Visa.

Αρκούν όμως, για να αντιστραφεί η πορεία των τιμών; Αν οι προσφερόμενες κατοικίες δεν πλησιάσουν τον αριθμό της ζήτησης, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να συμβεί.

Παράγοντας οικοδομή

Το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώθηκε μια σημαντική πτώση στις νέες κατοικίες, σε ποσοστά άνω του 40%.

Αν η τάση συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, το πιθανότερο σενάριο είναι η ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης να μεγαλώσει.

Στα ύψη οι τιμές των οικοδομικών υλικών

Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την άνοδο των τιμών των νεόδμητων ακινήτων είναι και οι αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά. Συγκεκριμένα, συνεχίστηκαν και τον Μάιο φέτος, οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά συνολικά, καθώς οι τιμές τους αυξήθηκαν 3,1%, παρά τη νέα μεγάλη πτώση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης.

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε: Ηλεκτρική ενέργεια (18%), Θερμαντικά σώματα (7,3%), Πλαστικούς σωλήνες (7,2%), Τούβλα (5,4%), Αγωγούς χάλκινους (5,4%), Κουφώματα αλουμινίου.

Πώς επιδρά η Golden visa στην αγορά ακινήτων

Παρά το «φρένο» στις αιτήσεις για χρυσή βίζα τον Απρίλιο, συνολικά οι αιτήσεις έχουν δει άνοδο τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Ειδικότερα, στο τέλος του '24 και μέχρι τον Φεβρουάριο του '25 οι αιτήσεις έτρεξαν σε υψηλούς ρυθμούς, καθώς πολλοί επενδυτές ήθελαν να προλάβουν τη διορία με τους προηγούμενους υφιστάμενους όρους.

Υπενθυμίζεται, ότι το όριο σε Αττική, Θεσσαλονίκη και μεγάλα νησιά αυξήθηκε στις 800.000, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές στις 400.000 ευρώ.

Ρόλο στην ετήσια άνοδο παίζει και η ρευστότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με Ισραηλινούς και Τούρκους να βγαίνουν στο «σεργιάνι» για μια Golden Visa - οι αιτήσεις για αυτές τις δύο εθνικότητες σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο.

«Μέχρι να αλλάξει η κυβέρνηση το θεσμικό πλαίσιο, η Golden Visa ήταν μία παράλογη στρέβλωση, μιας και βάζαμε τα νέα ζευγάρια Ελλήνων που θέλουν ένα σπίτι για να ζήσουν να ανταγωνίζονται τους πλούσιους ξένους που δεν ενδιαφέρονται για το ακίνητο, παρά μόνο για τη visa. Αυτό το είδαμε ανάγλυφα στον Πειραιά, που όταν έμεινε η μόνη περιοχή στην Αττική με όριο τις 250.000 Ευρώ για απόκτηση golden visa, σε λίγες εβδομάδες τα χρέπια των 60.000 – 80.000 είχαν πλέον τιμή 250.000», επισημαίνει ο κ. Παπαγεωργιάδης.



«Φυσικά κάποιοι το θεωρούν καλό όλο αυτό, μιας και πολλοί πωλητές χρησιμοποίησαν τα χρήματα (170.000 – 200.000 τους μένουν από τις 250.000) για να αγοράσουν αλλού και να κινηθεί η αγορά. Όμως όλο αυτό δεν είχε λογική για τον μέσο πολίτη και καλώς σταμάτησε», προσθέτει.



«Πλέον με νέα όρια και αλλαγές η Golden Visa θα επιτελέσει σιγά σιγά τον πραγματικό της ρόλο (που σίγουρα δεν είναι να ακριβαίνει τα φθηνά ακίνητα που μπορεί να αγοράσει ο Έλληνας)», εκτιμά.

Μπορεί να γίνει η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα προσιτή;

Σύμφωνα με τον Ηλία Παπαγεωργιάδη, για να γίνει προσιτή η αγορά κατοικίας «Θα πρέπει να παρέμβει ουσιαστικά το κράτος και να επιτρέψει να μπουν στην αγορά αρκετά από τα εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά σπίτια».



«Έχω προτείνει από πέρσι τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να αγοράζει ακίνητο και να τακτοποιεί ο ίδιος την ηλεκτρονική του ταυτότητα εντός 3 ετών. Μόνο έτσι θα μπουν στην αγορά (και μάλιστα με μειωμένη τιμή, λόγω ρίσκου επένδυσης) τα ακίνητα των τραπεζών και των funds, του δημοσίου και της Εκκλησίας κλπ.», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αν κάποιος πιστεύει πως το δημόσιο και τα... μοναστήρια θα φτιάξουν ηλεκτρονικές ταυτότητες για τα ακίνητά τους, μάλλον δεν ξέρει την ελληνική πραγματικότητα», καταλήγει ο κ. Παπαγεωργιάδης.

