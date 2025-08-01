Κατά την περίοδο 4 Αυγούστου έως 8 Αυγούστου, θα καταβληθούν 77.837.237,31 ευρώ σε 94.759 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Στις 4 Αυγούστου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
Στις 5 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.456.237,31 ευρώ σε 26.128 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
Από τις 4 Αυγούστου έως τις 8 Αυγούστου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650ν δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 2.000.000 ευρώ σε 2.600 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
• 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
