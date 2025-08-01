Με επιτυχία πέρασαν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες τα stress tests 9τεστ αντοχής), όπως ανακοίνωσε η ΕΒΑ (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) την Πρασκευή.

Σημειώνεται, ότι δεν συμμετείχε η Eurobank λόγω της εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου.

Eθνική Τράπεζα

Ο δείκτης CET1 της Εθνικής Τράπεζας, από 18,3% στα τέλη του 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 21,9% το 2027 στο βασικό σενάριο, ενώ στο δυσμενές αναμένεται να υποχωρήσει στο 16,6% το 2025, στο 16,9% το 2026 και στο 17,5% το 2027.

Alpha Bank

Για την Alpha Bank, o δείκτης CET1 θα διαμορφωθεί στο βασικό σενάριο σε 18,6% στα τέλη του 2027 από 16,3% στα τέλη του 2024, ενώ στο δυσμενές αναμένεται να υποχωρήσει στο 13,9% το 2025, στο 14% το 2026 και στο 14,1% το 2027.

Τράπεζα Πειραιώς

Ο δείκτης CET1 της Πειραιώς, αναμένεται στο βασικό σενάριο να αυξηθεί από 14,5% το 2024 στο 15,8% το 2027, ενώ στο δυσμενές αναμένεται να υποχωρήσει στο 12,5% το 2025 και στο 11,8% το 2026 και το 2027.

Tα stress tests

Στα stress tests συμμετείχαν 64 τράπεζες από 17 χώρες της ΕΕ.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ θα μπορούσε να αντέξει ένα σοβαρό αλλά αληθοφανές μακροοικονομικό σενάριο, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα που έχουν αναπτύξει οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια», ανέφερε η ΕΒΑ, προτρέποντας τις τράπεζες να διατηρήσουν επαρκή κεφάλαια.

Οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές τραπεζικές αρχές εισήγαγαν επίσημα, ολοκληρωμένα τεστ αντοχής μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 που οδήγησε σε δαπανηρές κρατικές διασώσεις τραπεζών, σημειώνει το Reuters.

Ορισμένα στοιχεία του φετινού δυσμενούς σεναρίου είχαν αρχίσει να υλοποιούνται, δήλωσε η ΕΑΤ, επισημαίνοντας τους εμπορικούς δασμούς των ΗΠΑ και την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ενώ το πλήγμα στα κεφαλαιακά αποθέματα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για ορισμένες ευρωπαϊκές θυγατρικές μεγάλων αμερικανικών τραπεζών, όλοι οι δανειστές παρέμειναν σε θέση να ανταποκριθούν στις βασικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, δήλωσε η EBA.

Για 17 τράπεζες, το δυσμενές σενάριο θα συνεπαγόταν περιορισμούς ή προσαρμογές στις πληρωμές μπόνους και μερισμάτων για τουλάχιστον ένα από τα τρία έτη.

Πηγή: skai.gr

