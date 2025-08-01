Επιδεινώθηκε τον Ιούλιο η κατάσταση της αμερικανικής αγοράς εργασίας, με το ποσοστό ανεργίας να καταγράφει άνοδο στο 4,2%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τα οποία δείχνουν μεγάλη πτώση του αριθμού των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες.

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε 73.000 θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, λιγότερες απ’ όσο ανέμεναν οι αναλυτές, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του υπουργείου Εργασίας.

Κυρίως, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης τους μήνες Μάιο και Ιούνιο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω. Τα προσαρμοσμένα στοιχεία (19.000 τον Μάιο και 14.000 τον Ιούνιο) είναι επομένως τα χαμηλότερα από την πανδημία της Covid-19.

Οι αναθεωρήσεις είναι «πολύ μεγαλύτερες από τα κανονικά επίπεδα», όπως επισημαίνεται. Πρόκειται για 258.000 νέες θέσεις εργασίας που χάθηκαν από τα στατιστικά τους τελευταίους δύο μήνες.

Η δημιουργία των θέσεων απασχόλησης επικεντρώνεται σε έναν μειωμένο αριθμό τομέων (υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες), ενώ θέσεις εργασίας συνεχίζουν να χάνονται σε επίπεδο ομοσπονδιακού κράτους, σε συμφωνία με τις επιθυμίες της ρεπουμπλικανικής κυβέρνησης.

Το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 4,1% τον προηγούμενο μήνα.

«Πρόκειται για μία έκθεση που αλλάζει τα δεδομένα. Η αγορά εργασίας επιδεινώνεται ραγδαία», αντέδρασε σε μια αναφορά η οικονομολόγος της τράπεζας Navy Federal Credit Union, Χέδερ Λονγκ.

Συνολικά, οι ΗΠΑ «δημιούργησαν κατά μέσο όρο 35.000 θέσεις εργασίας τους τρεις τελευταίους μήνες», υπογράμμισε η ίδια, προσθέτοντας πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα πρέπει «να εξετάσει σοβαρά μια πτώση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο» για να στηρίξει την οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

