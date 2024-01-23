ΑΔΜΗΕ: Αύξηση της ευρωπαϊκής προχρηματοδότησης για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Οριστικοποιήθηκε η διοικητική δομή του Great Sea Interconnector, της θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ενώ παράλληλα αυξάνεται η προχρηματοδότηση του έργου από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Ειδικότερα, χθες συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, που αποτελείται από τους Μάνο Μανουσάκη, Πρόεδρο ΔΣ, Ιωάννη Μάργαρη, Αναπληρωτή Πρόεδρο ΔΣ και μέλη τους Ελένη Ζαρίκου, Ιωάννη Βρεττό, Liu Yin, Θεόδωρο Τσακίρη, και Νικόλαο Φρυδά.

Ως Εκτελεστικός Διευθυντής που θα είναι συνολικά υπεύθυνος για τη λειτουργία της εταιρείας ορίστηκε ο Τηλέμαχος Παναγιωτίδης, στέλεχος του ΑΔΜΗΕ με μεγάλη εμπειρία σε διεθνή έργα που διετέλεσε -μεταξύ άλλων- project manager της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και εντός χρονοδιαγράμματος.

Η διοίκηση του Διαχειριστή, εξάλλου, συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -που βρέθηκαν στην Αθήνα με αφορμή την Υπουργική Συνδιάσκεψη του CESEC- προκειμένου να συζητήσουν το χρονοδιάγραμμα του έργου και τα επόμενα βήματα σχετικά με την χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνέχεια της εντολής για έναρξη κατασκευής των καλωδίων Nexans που δόθηκε στα τέλη του 2023.

Ενδεικτικό της ισχυρής στήριξης της ΕΕ προς το project και της εμπιστοσύνης των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών προς τον ΑΔΜΗΕ - όπως επισημαίνει ο Διαχειριστής - είναι η αύξηση της προχρηματοδότησης από τη CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency), από τα 55,2 εκατ. ευρώ του αρχικού δικαιούχου (ΕuroAsia Interconnector) στα 164,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το 25% της συνολικής επιχορήγησης, τα οποία έχουν ήδη εισπραχθεί.

Η εντατική και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και CINEA -που διαχειρίζεται την ευρωπαϊκή επιχορήγηση προς το project, συνολικού ύψους 657,9 εκατ. ευρώ από το Connecting Europe Facility- και η λήψη του συνόλου της προχρηματοδότησης συνεισφέρουν καθοριστικά στην επιτάχυνση του έργου.

Το επόμενο ορόσημο είναι η διεύρυνση της μετοχικής σύνθεσης του Great Sea Interconnector, καθώς αναμένεται άμεσα η οριστική απόφαση της κυβέρνησης της Κύπρου. Το αμέσως επόμενο διάστημα είναι προγραμματισμένες συναντήσεις της Διοίκησης του Διαχειριστή και με άλλους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις με πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να οριστικοποιηθεί έγκαιρα το σχήμα χρηματοδότησης του έργου.

