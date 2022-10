Αδ. Γεωργιάδης: Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης η μείωση του ωραρίου των καταστημάτων Οικονομία 16:29, 05.10.2022 facebook

twitter

linkedin

mail Close Share

Your browser does not support the audio element.

Ένα τέτοιο μέτρο θα είχε δυσμενείς συνέπειες είπε ο υπουργός Ανάπτυξης πριν από τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους φορέων της αγοράς