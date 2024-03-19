Αλλάζει «πρόσωπο» η εφορία, με ίδρυση Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης και νέα φάση ενοποίησης ΔΟΥ σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη οργανωτική αναδιάρθρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η μετάβασή της στο νέο μοντέλο λειτουργίας της, που παρουσίασε στις αρχές του έτους ο Διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής, συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς.



Βασικά στοιχεία του νέου μοντέλου αποτελούν:

Η σύσταση κεντρικοποιημένων υπηρεσιών στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη (Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης, Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου, Κέντρα Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης), στις οποίες μεταφέρεται το σύνολο των λειτουργιών που σήμερα εκτελούν οι ΔΟΥ. Η μετεξέλιξη των σημερινών ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης σε υπηρεσίες νέου τύπου, χωρίς ειδική τοπική αρμοδιότητα, που θα λειτουργούν ως Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης. Στελεχωμένες με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, σε χώρους με σύγχρονο και εργονομικό σχεδιασμό, που θα προσφέρουν λειτουργική επάρκεια και χωρική ευελιξία, με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι νέες υπηρεσίες θα εστιάζουν στην υποδοχή, ενημέρωση και άμεση εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, τους οποίους θα καθοδηγούν στη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών και θα διευκολύνουν στην ορθή εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δήλωσε: «Συνεπείς στη δέσμευση μας να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι προς όφελος πολιτών κι επιχειρήσεων, προχωράμε γοργά στην οργανωτική μετεξέλιξη της ΑΑΔΕ. Ταυτόχρονα με την κεντρικοποίηση των υπηρεσιών μας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, αναβαθμίζουμε τις ΔΟΥ σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, καταργώντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Δημιουργούμε ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, που μειώνει τη γραφειοκρατία και παράλληλα προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους φορολογούμενους.»



Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ενοποιούνται οι παρακάτω ΔΟΥ Αττικής και Θεσσαλονίκης με όμορη χωρική αρμοδιότητα, ως εξής:

Ο Διοικητής ΑΑΔΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τους Δημάρχους των Δήμων Ζωγράφου, Αιγάλεω, Ψυχικού και Κρωπίας, για τη διερεύνηση της δυνατότητας να συσταθούν Γραφεία Φορολογικής Εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις των Δήμων.



Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερήσιες συναλλαγές ταμείου στις ΔΟΥ της Αττικής, μετά τη σύσταση του Κέντρου Βεβαίωσης και Είσπραξης Αττικής, με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, από τις 26 Μαρτίου 2024, θα παρέχονται υπηρεσίες ταμείου για την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α’ αποκλειστικά από τις παρακάτω υπηρεσίες:

